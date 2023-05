Windows 11 cumulatif KB5026372 maintenant disponible

Un mois de plus, nous sommes avec les nouvelles qui arrivent sur Windows 11 dans les mises à jour cumulatives classiques. Cette fois, nous sommes confrontés au correctif KB5026372 qui élève Windows 11 à la version 22621.1702. Voyons les nouvelles qui sont arrivées ce mois-ci.

Quoi de neuf dans Windows 11 Cumulatif KB5026372

La mise à jour résout un problème qui affectait les stratégies signées Windows Defender Application Control (WDAC), qui n’étaient pas appliquées au noyau sécurisé lorsque le démarrage sécurisé était activé.

Correction du problème où la vue des tâches s’affichait dans la mauvaise zone lors de la fermeture d’un jeu en plein écran à l’aide de Win+Tab.

Résolution d’un problème avec les connexions par code PIN de Windows Hello Entreprise pour les services Bureau à distance, qui affichaient auparavant un message d’erreur, « La demande n’est pas prise en charge ».

Correction des problèmes de rapport de stratégie de verrouillage de compte administrateur dans GPResult et Policy Result Set.

Correction d’un problème affectant le filtre d’écriture unifié (UWF) qui empêchait les appareils de répondre lorsqu’ils étaient éteints en appelant Windows Management Instrumentation (WMI).

Correction d’un bug d’arrêt du système de fichiers résilient (ReFS) qui empêchait le système d’exploitation de démarrer correctement.

Correction des problèmes d’échec de la commande MySQL sur les conteneurs Windows Xenon.

Les problèmes de disponibilité des points de terminaison SMB Direct sur les systèmes utilisant des jeux de caractères multi-octets ont été résolus.

Atténuation d’un problème avec les applications utilisant DirectX sur les anciens pilotes graphiques Intel, qui provoquait auparavant une erreur apphelp.dll.

Enfin, la mise à jour résout un problème avec à la fois l’ancienne solution de mot de passe de l’administrateur local (LAPS) et la nouvelle fonctionnalité Windows LAPS, qui ne gérait pas le mot de passe du compte local configuré dans certaines circonstances.

Un autre problème abordé dans cette mise à jour concerne la méthode de saisie en chinois. Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient pas voir l’intégralité du premier élément suggéré. La dernière mise à jour résout ce problème, garantissant que les utilisateurs peuvent afficher et sélectionner des suggestions sans entrave.

De manière générale et comme cela se produit habituellement, la mise à jour KB5026372 pour Windows 11 22H2 propose une série d’améliorations et de corrections de bugs pour améliorer l’expérience utilisateur et les performances du système.

