Lancement intéressant de la centrale électrique portable FlashSpeed ​​PRO 3000 sur Kickstarter

Avec l’augmentation de la demande d’énergie, nous assistons récemment à une augmentation incontestable de la popularité de divers modèles de centrales électriques. Des monstres massifs aux appareils portables plus petits, tous conçus avec un seul objectif en tête. Fournir à l’utilisateur une source d’alimentation fiable pour ses besoins. Et aujourd’hui, nous pouvons en ajouter un autre à la liste des plus intéressants. Parce que la station d’alimentation portable pour la maison et l’extérieur FlashSpeed ​​PRO 3000 vient d’être lancée via la plate-forme Kickstarter. Et cela mérite certainement notre attention.

La nouvelle centrale électrique provient de la marque VTOMAN, qui a toute une histoire dans le développement et la production de produits de batterie. FlashSpeed ​​PRO 3000 se situe au sommet de leur chaîne d’évolution et s’adresse à la fois aux scénarios d’utilisation à la maison et à l’extérieur. Et il se démarque déjà au premier coup d’œil, grâce à sa conception de valise trolley ultra-portable. Un tel style de valise ergonomique a également déjà valu aux fabricants le prestigieux Golden American Muse Award. Vous bénéficiez d’excellentes fonctionnalités pratiques telles qu’un espace de stockage de câbles AC spécialisé, une poignée extensible, une poignée de transport ou même un compartiment pour une lampe de poche rechargeable supplémentaire.

Excellentes spécifications tout autour

Et les spécifications de la centrale électrique ne sont certainement pas à se moquer. Il est équipé d’une capacité massive de 2816Wh, mais vous pouvez facilement connecter jusqu’à deux sauvegardes supplémentaires pour l’étendre également. Et avec une sortie de 2200 W, vous pouvez alimenter plus ou moins tout ce dont vous avez besoin à la maison ou hors réseau. FlashSpeed ​​PRO 3000 dispose également d’une unité de stockage assez remarquable utilisant une batterie durable LiFePO4 avec une durée de vie de 4000 cycles. Et le système de protection LIFEBMS prend en charge toutes les mesures de sécurité. La charge elle-même est également très rapide, grâce à l’entrée de fission bidirectionnelle de 1800 W et prend également en charge les panneaux solaires pour être respectueux de l’environnement.

Les lève-tôt obtiennent les meilleurs prix

La campagne Kickstarter s’accompagne bien sûr d’énormes avantages, grâce à des prix de lancement très précoces. Vous pouvez donc obtenir la lampe de poche rechargeable FlashSpeed ​​Pro 3000 + avec 60% de réduction pour seulement 1199 $, en baisse par rapport à la valeur au détail de 2998 $. Ou peut-être opter pour la version combinée avec FlashSpeed ​​Pro 3000 + SP220W pour 1399 $, ce qui se traduit par 53 % de réduction sur le niveau de détail de 2999 $. Finalement, optez pour le combo de valeur supplémentaire contenant FlashSpeed ​​Pro 3000 + batterie supplémentaire + lampe de poche rechargeable. Cela vous coûtera 2 399 $, soit une économie de 52 % par rapport au prix total de 4 999 $. Alors lequel ça va être ?

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine