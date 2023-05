Voici un aperçu du nouveau thème Pride 2023 pour Apple Watch et iPhone

Netcost-security.fr a révélé un premier aperçu du visage et du groupe Apple Watch Pride 2023 le mois dernier, et Apple les a officiellement annoncés mardi. Bien que le nouveau groupe ne soit pas disponible dans les stores avant le 24 mai, la société a confirmé que le nouveau cadran et le nouveau fond d’écran Pride pour iPhone arriveront la semaine prochaine avec watchOS 9.5 et iOS 16.5. Voici un aperçu de ce à quoi ils ressemblent.

Apple affirme que le nouveau groupe sportif est « inspiré par la force et la beauté de la communauté LGBTQ+ ». Il présente les couleurs originales de l’arc-en-ciel du drapeau de la fierté, ainsi que le noir et le marron pour représenter les communautés noires et latines. De plus, les couleurs bleu clair, rose et blanc représentent les personnes transgenres et non binaires.

Nouveau visage Pride pour Apple Watch

Le nouveau visage Pride pour Apple Watch s’inspire du design du nouveau groupe Pride 2023. Par défaut, il affiche une montre analogique avec des pilules colorées autour de l’écran. Les aiguilles correspondent aux couleurs vers lesquelles elles pointent actuellement. Cependant, les utilisateurs peuvent personnaliser le nouveau cadran de la montre.

Trois styles différents sont disponibles : Mouvement, Marques d’heure et Chiffres. Le premier est celui par défaut, qui tire son nom du fait que les pilules colorées bougent lorsque l’écran est activé. Vous pouvez également appuyer sur l’écran pour interagir avec eux. Ce style n’a pas de complications disponibles à l’exception du calendrier ou de l’heure numérique au centre.

Les marques d’heure et les chiffres transforment le cadran de la montre en un cadran très similaire à l’infographie classique, avec quatre complications dans les coins plus une au centre. Comme son nom l’indique, l’un d’eux comporte les chiffres de l’horloge, tandis que l’autre ne montre que les marques de référence. Dans ce cas, les chiffres et les marqueurs sont affichés dans les mêmes couleurs que les pastilles colorées.

Bien que les images marketing d’Apple montrent le nouveau cadran de la montre avec un fond blanc, les utilisateurs peuvent changer le fond en noir. Il n’y a pas d’option pour changer les couleurs des complications.

Nouveau fond d’écran Pride pour iPhone

Apple a également introduit un nouveau fond d’écran Pride pour iPhone qui est également basé sur le groupe Pride 2023 et le cadran de la montre. Cependant, les pastilles colorées occupent presque tout l’écran de l’iPhone. Ils se déplacent également lorsque vous verrouillez et déverrouillez l’écran. Sur l’iPhone 14 Pro, les pilules deviennent plus fines en mode Always-on.

L’arrière-plan passe du blanc au noir selon que le système est en mode clair ou sombre. Les utilisateurs peuvent modifier la police et ajouter des widgets à l’écran de verrouillage, mais vous ne pouvez choisir qu’entre le dégradé et le blanc comme options de couleur.

Disponibilité

Selon Apple, iOS 16.5 et watchOS 9.5 seront rendus publics la semaine prochaine. Cependant, les développeurs et les bêta-testeurs publics peuvent déjà ajouter le nouveau thème Pride en installant les versions RC publiées aujourd’hui.

Il convient de noter que vous pouvez toujours acheter l’édition 2022 du groupe Apple Watch Pride.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :