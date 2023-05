PS VR2 fonctionne "hors de la boîte" sur PC mais uniquement en mode cinéma

En cours de développement : Jusqu’à présent, la PlayStation VR 2 de Sony se porte bien. Bien qu’il n’ait pas répondu aux attentes initiales de l’entreprise, les ventes sont encore suffisamment décentes pour que la jeune plateforme soit en passe de devenir le casque VR le plus vendu de l’histoire. Désormais, si seulement je pouvais l’utiliser avec mon PC.

La quête pour rendre la PlayStation VR 2 compatible avec PC a commencé quelques jours seulement après son lancement le 22 février. Presque immédiatement, un moddeur qui passe iVRy sur Twitter a commencé l’effort laborieux et chronophage de rétro-ingénierie du hardware de 550 $. Jusqu’à présent, tout se passe plutôt bien et beaucoup a été appris, mais il admet qu’il reste encore un long chemin à parcourir.

Une chose qu’iVRy a découverte est que le PS VR2 fonctionne en mode cinéma dès sa sortie du packaging sur certains PC plus anciens, en particulier ceux dotés du port VirtualLink, désormais disparu, comme la série RTX 20×0. Il fonctionnerait également avec les GPU AMD 6800/6900 avec des ports USB-C « VR ».

PSVR2 est connu pour fonctionner (en mode « cinéma ») sur les GPU nVidia 20×0 avec des ports VirtualLink, les GPU AMD 6800/6900 avec des ports USB-C « VR », ou avec l’adaptateur BizLink (tel que revendu par Varjo & XTAL). Pour tester si votre GPU (avec USB-C) prend en charge PSVR2, branchez-le et voyez.https://t.co/D6jTwBirP4 pic.twitter.com/sna1HMODZ4 – iVRy (@iVRy_VR) 13 mars 2023

La chose la plus importante à savoir est que le port USB-C de la PlayStation 5 fournit Alimentation 12 V, mode alternatif DisplayPort et connectivité USB-C 3.0. Les ports VirtualLink sont le seul moyen de répondre à cette exigence sans adaptateur. Les ordinateurs plus récents peuvent s’en tirer en utilisant quelque chose comme l’adaptateur d’interface VirtualLink de BizLink, mais il n’a pas été testé à fond sur le PS VR2 et coûte environ 350 $.

Gardez à l’esprit que peu importe la façon dont il est connecté, il ne fonctionne qu’en mode cinéma. En fait, Windows le reconnaît simplement comme un moniteur 1080p externe. YouTuber Tyriel Wood note que c’est comme avoir un moniteur de 200 pouces assis à trois pieds (ci-dessous). Vous pouvez jouer à des jeux plats avec, mais ce n’est pas la même expérience 3D que vous voudriez d’un casque VR.

Cela dit, il y a des découvertes prometteuses. Même en mode cinéma, 3DoF (trois degrés de liberté) semble intact. Cela indique que le casque suit activement le mouvement de la tête dans trois directions sans modification, ce qui se traduit par moins de travail de codage lors du développement d’un driver.

De plus, iVRy a obtenu une authentification unidirectionnelle réussie du casque au PC. Déterminer ce dont le casque a besoin de l’ordinateur pour terminer la poignée de main a pris beaucoup plus de temps, mais après plusieurs semaines, il a compris l’authentification bidirectionnelle. Alors maintenant, le casque « fait confiance » au PC, mais il continue refuse pour passer en mode VR.

Un driver PC est faisable, de l’test d’iVRy. Il en a développé un pour le PSVR original, mais il dit qu’il est trop tôt pour garantir quoi que ce soit pour le PS VR2. Il a analysé le hardware des 71 derniers jours en utilisant trois casques distincts, deux PS5, un « homebrewed »carte renifleur » et des logiciels spécialisés sur son PC, mais il reste encore beaucoup à faire en rétro-ingénierie.

Malheureusement, en raison de la petite pêche à la traîne sur Twitter, iVRy décidé prendre le développement « souterrain ». Nous ne pouvons que supposer que cela indique qu’il passe en silence radio. Si tel est le cas, nous n’entendrons peut-être pas grand-chose sur le projet jusqu’à ce que iVRy décide de sortir à nouveau la tête. En attendant, si votre ancien PSVR est resté dans le placard à ramasser la poussière depuis l’achat de votre PS5, pourquoi ne pas en faire bon usage en jouant à SteamVR avec ? Vous pouvez récupérer le driver iVRy gratuitement et commencer dès maintenant avec Half-Life : Alyx.



