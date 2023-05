Qualcomm Oryon aurait déjà dépassé les chiffres de l’Apple M2

On parle depuis longtemps des premiers processeurs Qualcomm basés sur la technologie Nuvia. Ces processeurs veulent rivaliser face à face avec les processeurs Apple. On avait toujours parlé de surpasser les processeurs de Cupertino et il semblerait que le géant ait réussi à surpasser l’Apple M2. Voyons les premières données qui ont été partagées.

Les Qualcomm Hamoa ou Oryon ont déjà dépassé l’Apple M2

Les premiers chiffres des nouveaux processeurs Qualcomm sont déjà là. La rumeur Snapdragon 8cx Gen 4 ou Qualcomm Oryon dispose de 10 cœurs et les données de Geekbench nous donnent des raisons d’espérer. Les données Single Core seraient de 1300 points alors que dans MultiCore, elles iraient jusqu’à 10 000 points. Cela dépasserait l’Apple M2 et triplerait les données MultiCore de la génération précédente de Qualcomm.

Fuites du Snap Dragon 8cx Gen 4

Processeur 3.0 G, 2.3 G, GPU : 1 GHz⬆️

Geek Bench 5

St:1.3K Mt:10K

WildLifeExtrême:5K

Le score unique cible pour le 8cx Gen4 est de 1800

Des variantes de 8cX Gen4 existent pic.twitter.com/6sI1AEubdP — Revegnus (@Tech_Reve) 8 mai 2023

Bien sûr, il semblerait que Qualcomm n’ait pas encore fini d’optimiser son processeur et les résultats Single Core pourraient monter jusqu’à 1800 points comme vous pouvez le voir dans le tweet. Des données qui ne sont pas surprenantes mais qui donnent des raisons d’espérer. On verra si le géant américain peut enfin concurrencer Apple.

Pour le moment, et pour la première fois, nous sommes confrontés à des données qui montrent Qualcomm très proche ou au-dessus du géant de Cupertino. Oui, ce sont les processeurs les plus basiques de la société de Tim Cook. Le reste des variantes n’est pas mentionné, mais finalement il semble y avoir une certaine concurrence. Nous verrons si maintenant le système d’exploitation et le logiciel sont à la hauteur de la plate-forme ARM.



