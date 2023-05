Nous connaissons maintenant la meilleure façon d’attirer l’attention d’un chat

Cela a été découvert par une équipe de recherche française qui, dans une nouvelle étude impliquant des chats de deux cafés pour chats, a expérimenté différentes techniques de rappel.

Comme pour les humains, même dans le monde félin, il existe de vraies techniques pour faire interagir les chats avec nous comme on l’espère, sans les griffer ni les empêcher de s’enfuir. Quand il s’agit de les rappeler, cependant, il semble qu’il existe une méthode qui plus que d’autres assure d’attirer leur attention. Il a été identifié par une équipe de recherche française qui, dans le cadre d’une nouvelle étude, a testé trois techniques différentes, découvrant laquelle est la meilleure pour faire interagir un chat avec nous.

L’étude, publiée dans la revue Animals, a testé la sensibilité des chats aux signes humains, en explorant quel mode de communication était le plus efficace. Plus précisément, les chercheurs ont évalué l’impact des signaux visuels et vocaux, en testant quatre approches différentes – des signaux visuels uniquement, des signaux vocaux uniquement, la combinaison des deux, ou aucun (comme contrôle) – avec l’aide de 18 chats de compagnie. (8 femelles et 10 mâles) qui avaient une histoire de travail d’au moins trois ans dans deux cafés à chats différents, la moitié à Bordeaux et l’autre à Toulouse, en France.

Cette expérience signifiait que l’expérience ne représentait pas la « première fois » qu’un humain inconnu tentait une approche. En revanche, pour l’équipe qui a exploré le comportement des chats, le test était loin d’être la première expérience analysant les réactions félines. « Sachant que les chats ont développé des vocalisations spécifiques pour interagir avec les humains, nous avons émis l’hypothèse qu’ils seraient plus susceptibles d’approcher un humain engagé dans la communication vocale que dans la communication visuelle », ont expliqué les chercheurs.

Au lieu de cela, les différentes conditions expérimentales ont révélé que les chats interagissaient beaucoup plus rapidement en réponse à la communication visuelle et bimodale (visuelle et vocale ensemble) qu’aux signaux vocaux seuls. Ils ont également observé que les chats montraient significativement plus de remue-queue en l’absence de communication (condition contrôle), indiquant qu’ils étaient moins à l’aise dans cette situation, ainsi que montrant plus de remue-queue en réponse à la communication vocale qu’à la communication bimodale.

Dans l’ensemble, nos données suggèrent que les chats montrent une préférence marquée pour les signaux visuels et bimodaux d’humains inconnus par rapport aux signaux vocaux seuls. Ces résultats peuvent servir de base à l’élaboration de recommandations pratiques dans les codes d’interactions homme-chat. »

