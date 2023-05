Le générateur solaire Mango Power : votre solution d’énergie portable ultime

Les énergies renouvelables deviennent rapidement une tendance croissante dans la société moderne. Des recherches ont montré que plus d’un propriétaire américain sur sept aura des panneaux solaires sur son toit d’ici 2030. L’Agence internationale de l’énergie a déjà prédit que la production solaire mondiale pourrait dépasser le gaz naturel d’ici 2026 et le charbon d’ici 2027.

L’énergie solaire a toujours été l’une des sources d’énergie propre les plus accessibles pour la plupart des gens. En effet, le soleil est une ressource illimitée qui en fait la parfaite réserve d’énergie. La poussée vers des politiques de vie et environnementales durables faisant plus de bruit a également créé un marché élargi pour les générateurs et équipements solaires.

Cependant, il est important de choisir les bonnes solutions d’énergie solaire pour vos besoins. C’est là que Mango Power vient à la rescousse. En tant que fournisseur leader de solutions énergétiques durables, Mango Power dispose d’une gamme d’équipements d’énergie renouvelable avancés et innovants pour un usage quotidien.

Générateur solaire Mango Power

L’une des réalisations majeures de Mango Power a été la création de son générateur d’énergie solaire portable avancé – le Mango Power E. Le Mango Power E prend en charge une impressionnante entrée d’énergie solaire de 2000Wh qui vous permet d’alimenter facilement vos appareils domestiques essentiels – à l’intérieur de votre maison et à l’extérieur .

L’appareil portable, élégant et efficace vous permet de garder les lumières allumées et de garder votre maison au chaud tout en utilisant l’énergie propre et verte du soleil. Connecter votre Mango Power E à deux panneaux solaires Mango Power de 200W vous offre une alimentation hors réseau sans précédent.

Les panneaux solaires Mango Power avancés sont également construits avec une stratification de cellule solaire ETFE qui est plus élevée que la plupart des panneaux solaires conventionnels et comporte des coussinets magnétiques pour un transport pratique.

Le Mango Power E dispose d’une incroyable capacité de 3,5 kWh et d’une puissance maximale de 3000 W. Vous pouvez également facilement étendre la capacité à 14 kWh en utilisant 2 appareils Mango Power E.

Le générateur Mango Power E est la solution pratique et efficace à votre style de vie hors réseau – que vous campiez ou que vous preniez le camping-car pour faire un tour – mais peut également être idéal pour les pannes de courant et les urgences lorsque les lumières s’éteignent.

Principales caractéristiques du générateur solaire Mango Power

Bien que nous puissions nous vanter du générateur solaire Mango Power E aussi longtemps que nous le voulons, c’est beaucoup mieux si nous laissons ses principales caractéristiques parler d’elles-mêmes :

Personnalisation facile pour différentes utilisations

Le Mango Power E a une capacité de batterie impressionnante de 3,5 kWh. Connecter un seul Mango Power E à une batterie Mango Power supplémentaire vous permet également d’atteindre une capacité supplémentaire de 7,06 kWh et une puissance de 3000W.

Alternativement, vous pouvez également facilement augmenter la capacité jusqu’à 14 kWh et la sortie jusqu’à 6000 W en reliant 2 unités Mango Power E ensemble à l’aide d’un câble E-Link. Le Mango Power E dispose également de 16 ports de sortie différents et de 6 types de prises différents, ce qui en fait la source d’alimentation idéale pour presque tout.

Basculez facilement entre le courant continu ou alternatif d’une simple pression en fonction des besoins de votre appareil.

Cellules de batterie CATL LFP ultra-durables

Le Mango Power E utilise également des cellules de batterie LFP ultra-durables qui se chargent plus rapidement, durent plus longtemps et sont plus fiables que les autres cellules de batterie NCA/NCM traditionnelles. Avec leurs cotes de sécurité élevées, les batteries au lithium fer phosphate CATL utilisent une technologie d’auto-guérison unique qui permet plus de cycles de recharge tout au long de la durée de vie de la batterie.

Recharge ultra-rapide

Rechargez votre Mango Power E à 80 % en seulement 1 heure et à 100 % en seulement 1,5 heure lorsqu’il est branché sur une prise secteur murale. Cela garantit que votre générateur solaire est toujours prêt à l’emploi et ne prend presque pas de temps pour vous tenir prêt.

Plusieurs méthodes de charge

Une autre fonctionnalité de recharge merveilleuse du Mango Power E est les nombreuses façons dont vous pouvez recharger l’appareil :

Utilisez la puissance du soleil et profitez de la capacité de charge solaire de 2000W.

La fonction de charge du réseau en connectant l’appareil à une prise via le port d’entrée Grid AC à l’aide du câble de charge AC 15A, puis en choisissant l’option Quick Charge pour profiter de 1500W à 1800W de capacité de charge. De plus, vous pouvez utiliser le câble de charge 30A AC pour augmenter cette capacité à 3000W.

Une capacité de charge du générateur de 3000W.

Ou utilisez simplement la capacité de charge de 2000 W EV dans l’un des nombreux ports disponibles à travers le pays.

Phase divisée 240 V pour les appareils à usage intensif

Utilisez le câble E+ Link pour connecter 2 appareils Mango Power E. Utilisez ensuite l’accessoire mSocket Pro de Mango Power pour connecter les deux appareils aux ports d’entrée 30A AC. Cela double votre puissance de sortie et permet à votre Mango Power E de devenir un générateur à phase divisée haute puissance capable de fournir une sortie de 240 V afin que vous puissiez faire fonctionner n’importe quel nombre d’appareils à usage intensif. Cela le rend parfait pour faire fonctionner même les gros appareils extérieurs.

Avantages de l’utilisation du générateur solaire Mango Power

Énergie fiable

Dans un monde où la puissance indique tout, il est essentiel de maintenir un approvisionnement régulier en électricité dans votre maison et pour vos appareils. Oubliez les coupures de courant avec le Mango Power E et assurez une alimentation continue même en cas de panne d’électricité.

L’appareil gardera les lumières allumées, les appareils en charge et votre maison au chaud et en sécurité. Même en cas d’urgence comme une catastrophe naturelle ou un temps orageux, le Mango Power E s’assurera que vous ne serez plus jamais à court d’énergie.

Énergie propre

Nous savons tous que la principale poussée vers les énergies renouvelables est due à notre impact constant sur l’environnement pour nos solutions d’alimentation. Heureusement, Mango Power place la durabilité au-dessus de tout lors de la création de nos générateurs solaires.

Outre la production d’énergie solaire respectueuse de l’environnement, chaque recharge complète de l’appareil permet une réduction de 0,79 kg des émissions de carbone, soit l’équivalent de la quantité de carbone capturée par 48 arbres en une journée. De cette façon, le Mango Power E travaille activement à réduire la quantité d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution de l’air dans notre environnement.

Convivial en plein air

Nous savons qu’un générateur solaire n’est pas seulement destiné à être utilisé lorsque les lumières s’éteignent de manière inattendue et peut être utilisé pour vous assurer de maintenir l’alimentation où que vous alliez. Pour les aventuriers, le Mango Power E vous permet de profiter d’un éventail d’activités de plein air tout en gardant facilement vos appareils et appareils chargés et fonctionnels.

L’appareil Mango Power E a également une conception pour une mobilité maximale avec 2 roues pour le rendre aussi facile que de transporter une valise. La structure le rend pratique pour les activités de plein air, telles que les voyages en camping-car, la randonnée ou le camping.

Rentabilité

Pendant un certain temps, il y a eu une grande hésitation à passer aux énergies renouvelables en raison d’une idée fausse selon laquelle les coûts impliqués pourraient être trop élevés, mais cela change rapidement à mesure que l’énergie solaire devient plus abordable et accessible.

Les générateurs solaires réduisent activement le montant d’argent dépensé sur les factures de services publics en s’appuyant sur la meilleure ressource énergétique gratuite dont nous disposons – le soleil. Le générateur solaire Mango Power E est un investissement à vie qui finira par s’amortir ou s’amortira immédiatement grâce aux crédits d’impôt solaire fédéraux du gouvernement.

Une enquête réalisée par CSB News a montré que près de 57 % des Américains installeraient des panneaux solaires si les entreprises offraient une période de récupération de cinq ans ou moins.

Faible entretien

Le Mango Power E est également incroyablement simple à utiliser et dispose même d’une application pratique Mango Power qui vous permet de personnaliser les paramètres de votre appareil où que vous soyez.

Appréciez toute la gamme des avantages des solutions d’énergie solaire avec Mango Power tout en économisant de l’argent et de la planète.

Comment connecter deux panneaux solaires de 200 W au Mango Power E

Pour optimiser pleinement votre expérience Mango Power E, vous pouvez également investir dans deux panneaux solaires Mango Power de 200 W. Alimentez facilement en utilisant l’énergie illimitée du soleil en suivant ces étapes pratiques pour connecter vos panneaux solaires à votre appareil et profiter de votre énergie continue et durable :

Les panneaux sont soigneusement pliés dans un sac pratique et peu encombrant et peuvent être facilement assemblés pour tenir debout. Un câble de panneau solaire sera inclus pour connecter l’appareil Mango Power E aux panneaux solaires. Connectez simplement l’extrémité positive (+) du câble du panneau solaire à l’extrémité positive du câble attaché au panneau solaire, puis connectez les extrémités négatives (-) l’une à l’autre. Ouvrez ensuite le capot latéral de l’appareil Mango Power E où se trouve le port Grid AC. Connectez l’autre extrémité du câble solaire au port de sortie solaire de l’appareil Mango Power E – point blanc à point blanc. Appuyez sur le bouton d’alimentation de l’appareil Mango Power E. Lorsqu’il est allumé, il vous avertira qu’un maximum de 2000W de capacité solaire de recharge peut être atteint. Enfin, asseyez-vous et détendez-vous pendant que le Mango Power E se charge efficacement.

Applications et témoignages réels

Mango Power se consacre à l’amélioration et à l’innovation constantes. Nous prenons tous les commentaires et critiques pour créer plus efficace et efficace. Lisez quelques-uns des avis que nous avons reçus de clients satisfaits de Mango Power :

Heureux d’annoncer que j’ai reçu le Mango Power E

Je suis heureux d’annoncer que j’ai reçu le Mango Power E et que les panneaux solaires devraient arriver lundi. Malgré les problèmes d’expédition – qui étaient compréhensibles puisque nous sommes des caravaniers à temps plein et que nos adresses d’expédition et de facturation sont distinctes – je suis très heureux d’avoir l’unité de base.

J’ai hâte de voir comment nous pouvons améliorer nos expériences de vie hors réseau avec votre produit. Jusqu’à présent, il fonctionne de manière impressionnante. Une vidéo de déballage, ainsi qu’un test approfondi du produit suivront une fois que j’aurai reçu les panneaux et que j’aurai eu le temps de les tester.

Merci d’avoir développé ce qui semble être un excellent produit et un changeur de jeu pour une vie efficace hors réseau, même dans des plates-formes plus grandes !

– John P. Flatley

Ma mangue est devenue utile aujourd’hui

Mis à part tout le drame et la nouveauté, mon Mango Power E est devenu utile aujourd’hui. J’avais été intéressé par la façon dont il supporterait les charges de mon petit camping-car, donc au lieu de tirer le cordon d’alimentation vers une prise, j’ai sorti le Mango Power E et l’ai branché. J’avais du travail à faire à l’intérieur pour préparer les choses pour l’hiver et c’était une journée chaude donc les deux choses les plus importantes ont disparu – la télévision et la climatisation.

C’était génial de ne pas avoir à s’inquiéter d’un circuit de 15 A dans le garage qui sautait sous la charge de démarrage occasionnelle du courant alternatif. Avant de me mettre au travail, je n’ai pas pu m’empêcher de faire quelques tests en examinant les charges de puissance et la durée de vie estimée de Mango sous celles-ci.

J’ai terminé mon travail, utilisé environ 5% ou 6% de l’énergie stockée du Mango Power E, et la vie était belle. J’ai hâte de prendre ce camping avec moi. Une autre des tâches que j’avais prévues pour elle, s’est déroulée sans problème.

– Chris Zazzara

J’ai vu ce qui me fait penser que c’est une unité assez décente tout en chargeant en plein soleil dans le désert

Maintenant, il s’agit des batteries qui alimentent cet appareil, il est équipé de cellules de batterie lithium-ion phosphate fabriquées par CATLL, ce qui est l’une des principales raisons [it performs so well]. Je suis un grand fan des batteries lithium-ion phosphate lorsqu’il s’agit d’un cycle de vie plus long – et cet appareil ne fait pas exception.

– Brittany Nelson

Choisissez l’énergie solaire, choisissez Mango Power

L’énergie solaire est désormais le choix le plus populaire en matière de solutions d’énergie renouvelable. Les prix du carburant et du charbon ont considérablement augmenté au cours des dernières années et la pression croissante des gouvernements pour adopter des pratiques durables a permis aux solutions d’énergie solaire de prospérer.

Mango Power est une marque d’énergie durable qui se concentre sur le développement de solutions d’alimentation électrique domestique intelligente. Fondée en 2021, la société a été créée par une équipe passionnée et talentueuse déterminée à apporter des produits d’énergie verte efficients et efficaces aux personnes du monde entier.

Mango Power est la solution unique ultime pour les générateurs et équipements solaires de qualité supérieure. Maintenez efficacement l’alimentation de secours de votre maison avec notre gamme de produits Mango Power conçus pour vous faire économiser de l’argent, garder les lumières allumées et protéger l’environnement. Faites le bon choix pour votre maison et choisissez Mango Power.

Achetez votre générateur solaire Mango Power dès aujourd’hui !

Nous avons passé en revue toutes les raisons pour lesquelles les solutions solaires de Mango Power sont le meilleur choix, mais il est maintenant temps d’agir et d’obtenir la vôtre dès aujourd’hui !

Le Mango Power E

Achetez l’appareil Mango Power E combiné avec 2 panneaux solaires de 200W (36V) à petit prix 4 997 $.

Expédition facile et pratique en seulement 24 heures (jours ouvrables UNIQUEMENT)

Garantie 5 ans

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Achetez-le maintenant ici!

Le déménagement solaire du panneau solaire Mango Power

Achetez le lot de 2 panneaux solaires Mango Power Solar Move d’une capacité de 200 W (36 V) au prix modique de 998 $.

Achetez-le maintenant ici!

Choisissez d’investir dans les générateurs solaires Mango Power et améliorez l’approvisionnement énergétique de votre maison – en vous assurant un mode de vie durable pour vous et vos proches dès aujourd’hui.

En savoir plus sur nos solutions d’énergie renouvelable sur mangopower.com.

