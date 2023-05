Les PDG de Big Tech à la Maison Blanche : le premier rendez-vous pour le futur de l’intelligence artificielle

Parmi les premières mesures décidées figurent 140 millions d’euros pour investir dans les centres de recherche et la publication de lignes directrices pour réglementer la technologie.

Des mesures doivent être prises et aussi rapidement, c’est pourquoi la Maison Blanche réduit les délais et court pour suivre l’intelligence artificielle. Aujourd’hui les PDG de Big Tech ont rencontré Kamala Harris et Joe Biden, la rencontre a duré deux heures et marque une étape importante. Pour la première fois, il est certain d’anticiper de jeter les bases d’une régulation de ce qui s’annonce comme une technologie à l’égal d' »internet ou des ordinateurs », selon les mots de Bill Gates.

Aujourd’hui, c’était une discussion « franche et constructive », a expliqué la Maison Blanche. Après la ruée vers l’or, où chacun a tenté de mettre la main sur la nouvelle poule aux œufs d’or, l’IA doit mettre un frein et gérer les ressources sur le terrain. Parmi les premières mesures décidées figurent 140 millions d’euros pour investir dans des centres de recherche en intelligence artificielle et la publication de lignes directrices pour réglementer la technologie.

La réunion de la Maison Blanche

Kamala Harris a déclaré que « le secteur privé a la responsabilité éthique, morale et légale d’assurer la sécurité de ses produits », y compris l’IA, et pour cela, elle a décidé de rencontrer les PDG de Microsoft et Alphabet, Satya Nardella et Sundar Pichai, et par Open-Ai et Anthropic, Sam Altman et Dario Amodei. Ce sont les quatre plus grandes entreprises développant l’intelligence artificielle et doivent se déployer en première ligne pour protéger les utilisateurs.

La réunion « s’appuie sur les mesures remarquables que l’administration a prises jusqu’à présent pour promouvoir l’innovation responsable. Il s’agit notamment du projet majeur d’une déclaration des droits de l’IA et des mesures d’application connexes annoncées l’automne dernier, ainsi que du cadre de gestion des risques de l’IA et d’une feuille de route pour la création d’une ressource nationale pour la recherche sur l’IA, publiée plus tôt cette année », lit un note de la Maison Blanche.

Le gouvernement américain a également accepté d’allouer 140 millions de dollars à la création de sept nouveaux instituts nationaux de recherche sur l’intelligence artificielle. Les sujets qui seront abordés seront l’agriculture, l’énergie, la santé publique, l’éducation et la cybersécurité. De plus, le bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche a expliqué qu’un projet de réglementation de l’utilisation de l’IA par les agences fédérales sera élaboré dans les mois à venir.

La position de Joe Biden

« L’IA est l’une des technologies les plus puissantes de notre époque, mais pour saisir les opportunités qu’elle présente, nous devons d’abord atténuer ses risques. Le président Biden a été clair : lorsqu’il s’agit d’IA, nous devons placer les personnes et les communautés au centre, en soutenant l’innovation responsable qui sert le bien public tout en protégeant notre société, notre sécurité et notre économie. La Maison Blanche a également invité les entreprises qui ont investi dans l’intelligence artificielle à avoir un « comportement responsable » vis-à-vis des droits des citoyens afin de mettre entre leurs mains des outils sûrs.

Pour Joe Biden « nous devons mettre les personnes et les communautés au centre, en soutenant l’innovation responsable qui sert le bien public, tout en protégeant notre société, la sécurité et l’économie », a-t-il ajouté « les entreprises prennent la responsabilité de s’assurer que leurs produits sont sûrs avant qu’ils sont mises en œuvre ou rendues publiques.

Dès avril, Biden a réaffirmé que les entreprises technologiques devaient garantir des produits sûrs. Le président a pris l’exemple des réseaux sociaux, qui ont été lancés sur le marché sans réglementation forte, portant atteinte à la vie privée des utilisateurs, à la santé mentale des mineurs et exploitant la collecte de données à des fins commerciales. En un mot, il a demandé aux entreprises de ne pas laisser l’histoire se répéter.

