LinkedIn : 20 ans de mise en relation des professionnels et des entreprises

LinkedIn est un réseau social à vocation professionnelle qui a été fondé en 2002 et dont le siège est à Mountain View, en Californie. Contrairement à d’autres réseaux sociaux comme Facebook et Myspace, qui sont principalement récréatifs, LinkedIn met l’accent sur les relations professionnelles des utilisateurs. Les utilisateurs créent des pages de profil qui sont structurées comme un CV, où ils peuvent résumer leur cheminement de carrière, annoncer leurs compétences particulières et répertorier leurs antécédents scolaires et professionnels.

Des connexions sont formées entre les utilisateurs lorsque l’un accepte une invitation d’un autre à rejoindre son réseau. LinkedIn permet aux utilisateurs de faire progresser leur carrière en recherchant des emplois, en trouvant des relations (même au troisième degré) dans une certaine entreprise et en recevant des recommandations d’autres utilisateurs. L’adhésion est gratuite, cependant, en payant pour un service premium, les utilisateurs peuvent recevoir plus de profils dans leurs résultats de recherche et afficher les profils complets de tout utilisateur LinkedIn.

Les débuts et la croissance de LinkedIn

LinkedIn fue fundada por el capitalista de riesgo Reid Hoffman, el diseñador de productos Allen Blue, el profesional de marketing Konstantin Guericke, el ingeniero Eric Ly y el ingeniero Jean-Luc Vaillant, y el sitio web se lanzó en 2003. El crecimiento fue lento Au début. En 2005, LinkedIn a introduit des services permettant aux entreprises de publier des offres d’emploi et de rechercher sur le Web des employés potentiels. En plus de ces services professionnels, LinkedIn permet aux entreprises de faire de la publicité sur le site.

LinkedIn est finalement devenu rentable en 2007. Cette année-là, il comptait plus de 15 millions de membres et, en 2011, il comptait plus de 100 millions de membres dans le monde. L’offre publique initiale (IPO) de LinkedIn la même année a levé 353 millions de dollars. En 2016, il a été acquis par Microsoft pour environ 26 milliards de dollars. L’année suivante, elle comptait plus de 500 millions de membres dans quelque 200 pays.

LinkedIn permet aux membres (travailleurs et employeurs) de créer des profils et de se connecter les uns aux autres dans un réseau social en ligne qui peut représenter des relations professionnelles réelles. Les membres peuvent inviter n’importe qui (membre existant ou non) à devenir une connexion. LinkedIn peut également être utilisé pour héberger des événements hors ligne, rejoindre des groupes, écrire des articles, publier des offres d’emploi, publier des photos et des vidéos, etc.

Le présent et l’avenir de LinkedIn

LinkedIn est actuellement une filiale en propriété exclusive de Microsoft. Son PDG est Ryan Roslansky. Jeff Weiner, ancien PDG de la société, en est désormais le président exécutif. Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, est président du conseil d’administration. La société compte actuellement 33 bureaux dans le monde et environ 21 000 employés.

LinkedIn continue d’être une plate-forme de premier plan pour le réseautage professionnel et le développement de carrière. Selon un rapport du Pew Research Center publié en 2021, 28% des adultes américains l’utilisent, ce qui en fait le sixième réseau social le plus populaire du pays. Parmi les diplômés universitaires américains, l’utilisation s’élève à 51 %. De plus, 55% des utilisateurs américains ont des revenus supérieurs à 75 000 dollars par an.

Ce réseau social a également élargi ses services avec l’acquisition ou le lancement d’autres plateformes telles que LinkedIn Learning (un service d’apprentissage en ligne), Connectifier (un outil pour les recruteurs), Drawbridge (une société d’intelligence artificielle), Glint (une plateforme pour améliorer participation et performance) et autres.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :