L’UE avertit Apple : nous interdirons les ventes d’iPhone si l’USB-C est limité

Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a lancé un avertissement strict à Cupertino concernant l’introduction potentielle de l’USB-C sur les iPhones. Breton a déclaré que si l’USB-C est introduit sur les iPhones, il ne doit y avoir aucune limitation ou blocage d’aucune sorte. Le non-respect de cette règle pourrait amener l’UE à répondre par une interdiction de vente.

Apple fait face à une interdiction de vente potentielle de l’UE si l’USB-C est limité sur les iPhones

Apple envisage peut-être déjà d’introduire l’USB-C avec l’iPhone 15. Mais des rumeurs suggèrent qu’ils explorent des moyens de monétiser le Switch. L’une des pistes envisagées est la certification Made for iPhone (Mfi). Cela garantirait que la vitesse de recharge et le transfert complet des données ne sont possibles qu’avec des accessoires certifiés. Cela limiterait la baisse de chiffre d’affaires provoquée par l’obligation de se conformer au connecteur unique, l’USB-C, à Cupertino.

Cependant, l’UE semble peu disposée à écouter les excuses. Le commissaire Breton aurait écrit et remis une lettre à Apple Park. S’assurer qu’ils sont conscients des conséquences du non-respect des réglementations de l’UE. Selon des collègues de Die Zelt, Breton a déclaré que « les appareils qui ne répondent pas aux exigences du chargeur unique ne recevront pas d’autorisation de vente sur le marché de l’UE ».

L’UE a adopté une loi fin 2022 qui stipule qu’à partir de 2024, tous les appareils électroniques doivent être équipés d’USB-C pour la recharge. L’objectif est d’améliorer le confort des consommateurs et de réduire les déchets électroniques. Il semble qu’Apple respectera cette exigence avec l’iPhone 15. Cependant, la législation européenne prévoit deux délais qui pourraient permettre à Cupertino de continuer avec le connecteur Lightning encore un peu plus longtemps. Les États doivent adapter leurs lois au connecteur unique d’ici le 28 décembre de cette année. Cependant, ils ne sont pas tenus d’appliquer ces lois avant le 28 décembre 2024.

L’introduction de l’USB-C sur les iPhones est conforme à l’objectif de l’UE de réduire les déchets électroniques et d’améliorer la commodité pour les consommateurs. La détermination de l’UE à empêcher les limitations ou les blocages pour les consommateurs est claire. On ne sait pas comment Apple répondra à l’avertissement et s’il se conformera à la réglementation avant la date limite.

La bataille entre Apple et l’UE sur l’USB-C sur les iPhones

Le passage à l’USB-C apporterait de nombreux avantages aux utilisateurs d’iPhone. L’USB-C est un connecteur universel qui est déjà utilisé par de nombreux autres appareils, notamment les smartphones et les ordinateurs portables Android. Cela indique que les utilisateurs pourraient recharger leurs iPhones en utilisant le même câble qu’ils utilisent pour d’autres appareils, réduisant ainsi l’encombrement et simplifiant leur vie. USB-C prend également en charge des vitesses de charge et des taux de transfert de données plus rapides que Lightning. Ce serait une amélioration significative pour les utilisateurs d’iPhone.

Cependant, il est clair qu’Apple s’inquiète de l’impact que le passage à l’USB-C pourrait avoir sur ses bénéfices. En introduisant la certification Mfi, Apple serait en mesure de garder le contrôle sur le marché des accessoires et de générer des revenus supplémentaires. Cependant, les consommateurs devraient acheter des accessoires certifiés Apple pour bénéficier de tous les avantages de l’USB-C si cela devait se produire.

Du point de vue du consommateur, le passage à l’USB-C serait un changement bienvenu. Les câbles Lightning sont la propriété d’Apple et ne peuvent être utilisés qu’avec des appareils Apple. Cela indique que si vous perdez votre câble ou oubliez de l’apporter avec vous, vous n’avez pas de chance. Avec USB-C, vous pouvez utiliser n’importe quel câble pour recharger votre iPhone, quelle que soit la marque ou l’appareil. Ce serait donc une amélioration significative de la commodité pour les consommateurs.

Le passage à l’USB-C aurait également des avantages environnementaux. Alors que l’UE vise à réduire les déchets électroniques, l’introduction d’un connecteur universel réduirait le nombre de chargeurs et de câbles qui finissent dans les décharges. Cela réduirait également la nécessité de fabriquer de nouveaux chargeurs et câbles. Cela aurait un impact positif sur l’environnement.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine