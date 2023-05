Tim Cook loue le potentiel de l’IA mais affirme qu’il y a « des problèmes qui doivent être triés »

Apple a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des utilisateurs et même de certains de ses employés pour avoir pris du retard en ce qui concerne Siri. Alors que la société annonçait ses résultats du deuxième trimestre 2023 jeudi, le PDG d’Apple, Tim Cook, a salué le potentiel de l’IA mais, en même temps, a déclaré qu’il y avait « des problèmes qui doivent être triés ».

Tim Cook dit que l’IA générative est « énorme » mais a des problèmes

Lors d’un appel avec des investisseurs, Shannon Cross du Credit Suisse a demandé à Tim Cook ce qu’Apple pensait de l’IA générative, car c’est « plus que le sujet du jour ». Sans surprise, Cook a déclaré qu’il ne commenterait pas les feuilles de route des produits, mais le PDG a admis que le potentiel de l’IA générative « est certainement très intéressant ».

L’exécutif a énuméré certaines des réalisations d’Apple dans le segment de l’IA, telles que l’utilisation de la technologie pour créer des fonctionnalités telles que la détection de chute, la détection de collision et l’ECG de l’Apple Watch. « Ces choses ne sont pas seulement d’excellentes fonctionnalités, elles sauvent la vie des gens », a déclaré Cook.

Mais en ce qui concerne les plates-formes d’IA comme ChatGPT, qui sont capables de générer des choses comme du texte, des images et même de l’audio, le PDG d’Apple a noté qu’il y a « un certain nombre de problèmes qui doivent être triés, comme on en parle dans un certain nombre de lieux différents. » Il a ajouté qu’Apple considère l’IA comme « énorme » et continuera d’investir dans les technologies connexes pour ses produits.

Siri est en retard sur ses concurrents

Malgré ce que dit Tim Cook, la situation au sein d’Apple n’est pas favorable pour ceux qui travaillent dans les équipes Siri et AI. Un rapport récent a révélé que même les employés d’Apple détestent Siri et conviennent que l’assistant virtuel de l’entreprise n’est pas aussi bon que ses concurrents, surtout maintenant avec la technologie GPT d’OpenAI.

Un autre rapport a appris d’employés que la base de données de Siri est « maladroite » et qu’il faut des semaines pour la mettre à jour avec de nouvelles « fonctionnalités de base ». Dans le même temps, Apple a perdu ses principaux ingénieurs en IA et en apprentissage automatique au profit de Google et d’autres entreprises.

Bien sûr, cela est dû en partie aux préoccupations de l’entreprise concernant la confidentialité. Alors qu’OpenAI s’appuie sur la collecte d’autant de données que possible, Siri et les autres fonctionnalités basées sur l’IA d’Apple traitent toutes les données localement sur votre appareil. Il y a également un débat en cours sur la question de savoir si ChatGPT et d’autres IA génératives plagient d’autres contenus Web.

On ne sait pas si Apple prévoit d’introduire sa propre IA générative à la WWDC 2023 le mois prochain, mais cela ne semble pas probable compte tenu des derniers rapports.

