Iliad en panne, les problèmes ont failli revenir : car il sera difficile d’obtenir un remboursement

Après des heures de problèmes avec les appels et les réseaux de données, il semble que la ligne fonctionne à nouveau pour les utilisateurs d’Iliad. Selon AltroConsumo, aucun dysfonctionnement grave n’a été signalé et il sera difficile d’obtenir un remboursement pour l’indisponibilité de l’opérateur téléphonique.

Entretien avec Anna Vizzari

Coordinateur du service d’assistance juridique d’AltroConsumo

Le duvet d’Iliad a commencé le mardi 2 mai 2023, vers 14h30. Comme le rapporte le site Downdetector.it, utilisé par les utilisateurs pour signaler des problèmes de réseau, des signalements sont arrivés de toute l’Italie, notamment entre le Centre et le Nord. Il y avait des dysfonctionnements dans les appels, entrants et sortants, et la connexion Internet était également en panne. Dans certains cas, le service était absent en raison d’un manque de signal. Plusieurs utilisateurs ont également signalé l’impossibilité d’accéder au numéro de service client 177.

Maintenant, les problèmes sont en train d’être résolus. « Nous avons vu que tard dans la soirée, les utilisateurs pouvaient envoyer des messages et passer des appels. Au final, le mauvais service a duré quelques heures et pour cette raison il n’y a pas de conditions pour demander le remboursement à Iliad », a expliqué Anna Vizzari, coordinatrice du service d’assistance juridique d’AltroConsumo, l’association de protection et de défense des consommateurs, à Netcost-security.fr.il .

Que devient le réseau Iliad ?

Les ralentissements et gels semblent avoir duré environ 5 heures. Selon le site Downdetector.it, les rapports de l’après-midi ont atteint un pic de plus de 7100. Même le réseau fixe connaît des problèmes de vitesse de connexion qui est très faible. Palerme, Milan, Turin, Rome, Florence, Naples, Bari ont été les centres les plus touchés.

Malgré les dysfonctionnements, il n’a fallu que quelques heures pour rétablir la ligne. Iliad a annoncé dans l’après-midi qu’il travaillait déjà pour régler les problèmes et ce matin le réseau semble avoir recommencé à fonctionner normalement, hormis quelques cas isolés.

Parce qu’il sera difficile d’obtenir des remboursements

« Pour obtenir un remboursement, 72 heures d’interruption sont nécessaires, il est donc peu probable que les utilisateurs puissent le demander, nous surveillons maintenant la situation pour comprendre si elle est complètement résolue ou s’il y aura de nouveaux temps d’arrêt ». Il semble que le problème soit résolu assez rapidement dans une tache de léopard. Il est clair que si un utilisateur rencontrait des problèmes pendant les 72 heures requises par la loi et était en mesure de le démontrer à ce moment-là, il aurait droit à un remboursement.

Comme l’explique Vizzari, le temps d’arrêt ne semble pas avoir causé de dommages sérieux, « quelqu’un nous a encore signalé des ralentissements dans la matinée mais cela ne semble pas être quelque chose d’important, cela semble être un cas très différent de celui de Virgilio et Liberomail qui au lieu de cela avait causé plusieurs problèmes ». En plus des 72 heures, il est possible de demander une indemnisation si l’utilisateur prouve qu’il a subi un dommage. « Par exemple, si en raison de l’indisponibilité d’Iliad, il n’a pas été possible d’avoir un entretien d’embauche, alors l’utilisateur, qui doit avoir des preuves objectives, peut demander une somme à titre de dédommagement. Pour l’instant, cependant, personne ne nous a informés de situations similaires ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :