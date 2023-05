Un musée de la faillite ouvre à Brooklyn, il y a toutes les inventions qui n’ont jamais fonctionné

Le psychologue Samuel West a décidé de rassembler 140 objets pour raconter les grands échecs commerciaux, derrière le succès du musée il y a le charme de l’échec qui s’affranchit des conventions.

« Ça se construit sur l’échec » chantait Johnny Cash, et il y a aussi ceux qui ont décidé de monter un musée des grands échecs. Samuel West est psychologue, et de profession il est confronté à des personnes qui doivent faire face à des faux pas, des erreurs, la grande peur d’échouer. Pour traduire la sémantique de l’échec, il décide de réunir dans une même pièce des objets disparates, voitures, lunettes, médicaments, qui ont tous un trait commun : ils ont échoué sur le marché. Le musée, ouvert à Brooklyn, un quartier de New York, devient ainsi un refuge d’erreurs qu’il finit par libérer du poids des conventions. Respirer l’échec c’est bien, le normaliser dans une société qui demande de la performance, encore plus.

L’idée de Samuel West

« Le plus grand obstacle à l’innovation est la peur de l’échec », a expliqué West. « Alors j’étais comme, ‘hé, je veux faire quelque chose avec cette peur de l’échec en ce qui concerne le progrès et l’innovation. » Le but était de partager l’attrait de l’échec avec le public, « Je ne savais pas quoi faire », a admis West. « Dois-je écrire un livre ? Dois-je écrire quelques articles ? J’avais juste besoin d’un médium et je suis tombé sur la forme du musée », ce fut une révélation et à partir de ce moment il commença à collectionner les objets iconiques qui marquaient le chemin de l’échec. West pour sélectionner les expositions a établi un certain nombre de critères. Bref, même pour comprendre ce qu’est ou n’est pas un échec, il faut une méthode. Le psychologue a ainsi choisi ces produits ou services innovants qui, dans une tentative d’amélioration de quelque chose qui existait déjà, se sont transformés en échecs commerciaux.

À l’intérieur du musée des échecs

Un total de 140 objets ont été sélectionnés pour représenter l’échec. Il existe des Google Glass, des lunettes de réalité augmentée. Présentées comme des appareils révolutionnaires, elles sont alors devenues un échec pour Google, elles ne fonctionnaient pas bien, et elles ne ressemblaient pas à des lunettes ordinaires, à tel point que les gens avaient honte de les porter dans la rue. Les problèmes de confidentialité ont été le coup de grâce et après deux ans, ils ont été retirés du marché.

Non seulement cela, il y a aussi la DeLorean, la voiture de sport emblématique de Retour vers le futur, avec des portes papillon. Malgré le succès lié au film qui transforme le véhicule en objet culte, la voiture est un flop. Le moteur a mal fonctionné, la carrosserie trop difficile à nettoyer, et cela s’est transformé en un « cauchemar sur roues » qui a conduit la DeLorean Motor Company à la faillite. Outre les échecs bruyants, l’exposition présente également des produits moins connus, comme l’Olestra, un additif qui au milieu des années 1990 était censé synthétiser les graisses sans effets secondaires négatifs. Dommage pour les effets secondaires : crampes et diarrhées. Et donc il a été retiré du marché.

Parce que nous sommes attirés par l’échec

Lorsque West a ouvert les portes de l’exposition de Brooklyn, il a été surpris : « Vendredi, c’était chargé, mais samedi, c’était fou. C’était génial de voir qu’il y avait autant de visiteurs. » Il semble que l’intérêt ne soit pas uniquement motivé par l’effet de curiosité, il est bon d’être au milieu de l’échec, d’être au courant des erreurs, en particulier celles commises par les grandes entreprises qui réussissent, par celles qui sont apparemment infaillibles.

« Je n’y ai pas pensé lorsque j’ai conçu le musée, mais l’une des réactions les plus satisfaisantes à voir est que les gens se sentent libérés lorsqu’ils voient de grandes marques et des entreprises bien connues, qui ont d’énormes sommes d’argent, des compétences et de l’expérience et ils échouent toujours lorsque vous essayez de nouvelles choses.

