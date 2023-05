Nouvelles fonctionnalités Apple Maps testées à Hong Kong, Taïwan et Slovaquie

Après le déploiement le mois dernier des nouvelles fonctionnalités Apple Maps en Autriche, en Croatie, en Tchéquie, en Hongrie, en Pologne et en Slovénie, Apple les teste actuellement à Hong Kong, à Taïwan et en Slovaquie.

C’est la 19e fois qu’Apple étend la couverture de la toute nouvelle cartographie, qui offre à la fois beaucoup plus de détails et une navigation améliorée…

Arrière-plan

Apple Maps a été lancé pour la première fois en 2012 dans le cadre d’iOS 6, la propre application d’Apple remplaçant Google Maps en tant qu’application de carte préinstallée sur les iPhones.

Il a connu un début assez désastreux, avec des paysages fondus et des inexactitudes flagrantes. Les choses allaient si mal que le PDG d’Apple, Tim Cook, a été contraint d’écrire des excuses publiques, dans lesquelles il recommandait aux propriétaires d’iPhone de télécharger une application cartographique de Bing, MapQuest, Waze, Google ou Nokia. Scott Forstall, qui dirigeait le projet Apple Maps, a quitté l’entreprise peu de temps après.

Alors que l’entreprise travaillait dur pour corriger les données cartographiques d’origine, Apple a finalement décidé de créer ses propres cartes à partir de zéro, déclarant : « Maps est en cours de reconstruction à partir de zéro pour mieux refléter le monde qui vous entoure. La nouvelle carte sous-jacente utilise les données d’Apple et présente un contexte géographique amélioré, comme des sentiers pédestres et des parcs, des contours de bâtiments et des parkings plus détaillés, une meilleure couverture du réseau routier, etc. Vous pourrez également vous rendre là où vous allez avec des itinéraires améliorés, que vous soyez sur la route ou à pied.

Le déploiement a commencé aux États-Unis et s’est depuis progressivement déployé dans le monde entier.

Nouvelles fonctionnalités Apple Maps à Hong Kong, Taïwan et Slovaquie

Jusqu’à présent, Apple a discrètement déployé les nouvelles fonctionnalités d’Apple Maps auprès d’un nombre limité d’utilisateurs dans chacun des trois emplacements, sans aucune annonce officielle pour le moment.

Comme d’habitude, Justin O’Beirne, qui s’est fait un nom en tant qu’expert Apple Maps, a été le premier à le remarquer.

Le 2 mai 2022, Apple a commencé à tester publiquement sa prochaine extension : Hong Kong, Slovaquie et Taïwan. C’est la dix-neuvième fois qu’Apple étend ses nouvelles données cartographiques depuis son lancement public en septembre 2018.

La liste complète des pays et régions pour profiter de la nouvelle expérience Apple Maps comprendra, lorsque ces emplacements seront accessibles à tous :

Andorre

Australie

L’Autriche

Belgique

Canada

Croatie

Tchéquie

Finlande

France

Allemagne

Guam

Hong Kong

Hongrie

Irlande

Israël (y compris les Territoires palestiniens)

Italie

Liechtenstein

Luxembourg

Monaco

Nouvelle-Zélande

Norvège

Pologne

le Portugal

Porto Rico

Saint Marin

Arabie Saoudite

Singapour

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse

Taïwan

Les Pays-Bas

Les îles Vierges américaines

Royaume-Uni

États-Unis

Cité du Vatican

La disponibilité de fonctionnalités spécifiques varie selon la ville.

Il est probable que les derniers emplacements seront officiellement annoncés à la WWDC.

