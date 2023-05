Est-ce à quoi ressemblera l’iPhone 16 Pro ?

Plus tard cette année, Apple annoncera les modèles très attendus d’iPhone 15 et d’iPhone 15 Pro. Selon toutes les rumeurs que nous avons eues récemment, la série viendra avec une cargaison de mises à niveau par rapport aux itérations précédentes. Et ce n’est pas comme si les téléphones à venir n’auront que des mises à niveau internes. Il y aura aussi des changements externes ! Cela pourrait vous faire vous demander ce qu’Apple fera avec la série iPhone 16.

Oui, il est trop tôt pour spéculer sur ce que la gamme iPhone 16 apportera. Mais cela n’arrête pas les concepteurs de concepts. Un tout nouveau concept iPhone 16 Pro a vu le jour, qui présente une refonte de la disposition de la caméra et un bouton Action sur le corps. Bien sûr, ce n’est qu’un concept, mais les images peuvent vous faire réfléchir pour savoir si les futurs iPhones y ressembleront vraiment.

Le concept iPhone 16 Pro repense les conceptions futures

La prochaine série d’iPhone 15 était sur le point de subir un changement de conception majeur. Il était censé venir avec des boutons de volume à semi-conducteurs. Cela aurait rendu les téléphones très différents des modèles précédents. Mais Apple aurait abandonné ce plan et y travaillerait soi-disant pour la série iPhone 16.

Ainsi, les modèles d’iPhone 15 Pro seront livrés avec des touches physiques individuelles au lieu de boutons de volume à semi-conducteurs. Cela rendrait les téléphones plus récents assez identiques aux modèles d’iPhone 14 Pro. Espérons que les choses changeront avec les modèles d’iPhone 16 Pro. Mais il semble que le concept s’en tient à une disposition de boutons.

En plus de cela, le concept iPhone 16 Pro met en lumière le bouton Action. Ce bouton est sur le point de faire ses débuts sur iPhone avec les modèles iPhone 15 Pro. Et comme vous l’avez peut-être deviné, ce bouton fonctionnera de la même manière que le bouton d’action de l’Apple Watch. Autrement dit, vous pouvez le mapper pour exécuter de nombreuses fonctions différentes, telles que le lancement d’une application ou de Siri.

Selon des fuites récentes, le bouton d’action des modèles d’iPhone 15 Pro sera au-dessus des boutons de volume. Et il comportera soi-disant un dimensionnement similaire à celui du Switch Mute. Bien sûr, Apple pourrait modifier la conception et la fonctionnalité du bouton au dernier moment. Après tout, le dernier mot ne sera pas défini à moins que les téléphones ne fassent leurs débuts mondiaux.

Nouvelle disposition de la caméra ?

Le plus grand point fort du concept iPhone 16 Pro doit être la toute nouvelle disposition de l’appareil photo. Comme le montre le créateur, @ld_vova, le concept phone imagine deux paires de caméras avec des îlots individuels. Les îlots de caméra sont empilés verticalement dans un boîtier circulaire.

La dernière fois qu’Apple a apporté un changement majeur à la disposition de l’appareil photo de ses téléphones, c’était avec l’iPhone 12. Et il semble que le concept iPhone 16 Pro reste avec un design d’appareil photo qui rappelle beaucoup l’iPhone 11. Bien sûr, l’appareil photo le matériel semble renforcé.

Selon les images conceptuelles de l’iPhone 16 Pro, il existe un objectif grand angle, un grand angle, un téléobjectif et un objectif périscope. Ici, l’objectif périscope est le principal atout, car les modèles d’iPhone 15 Pro sont censés l’accompagner.

En dehors de cela, le concept de l’iPhone 16 Pro envisage un placement différent du scanner LiDAR et du flash. Ils semblent être placés en diagonale à l’intérieur du plateau de la caméra. Et un tel placement donne à l’arrière du téléphone concept un aspect beaucoup plus symétrique.

Enfin, le concept iPhone 16 Pro imagine que l’appareil sera disponible dans différentes options de couleurs. Peut-être que le concepteur s’est inspiré des options de couleur supposées de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus. Après tout, ces deux options de couleur pourraient certainement rendre la gamme iPhone 15 plus dynamique et plus vivante.

