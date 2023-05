Le meilleur ingénieur en intelligence artificielle de Google démissionne, sa raison fait peur au monde

Geoffrey Hinton, vice-président et ingénieur chez Google, a démissionné après avoir travaillé avec l’entreprise pendant 10 ans. Il était le cerveau derrière certaines des techniques les plus importantes de l’intelligence artificielle moderne chez Google. Un rapport du New York Times indique aujourd’hui qu’il quitte l’entreprise.

Pour expliquer davantage, Hinton a déclaré qu’il quittait l’entreprise en raison de craintes. Il a dit qu’il avait des craintes quant à la technologie qu’il a aidé à développer. Selon lui, démissionner l’aidera à en parler ouvertement. Il a également déclaré qu’il regrettait cette partie de sa vie professionnelle.

Mercredi, Hinton s’adressera à MIT Tecnology Test à EmTech Digital. Ce sera son premier entretien après sa démission. En 2018, il a remporté le prix Nobel d’informatique avec Ann Lecun et Yoshua Bengio.

Selon Lecun, scientifique en chef de l’IA chez Meta, Geoff a énormément contribué à l’IA. « Il ne m’avait pas dit qu’il envisageait de partir, mais je ne suis pas surpris, a-t-il ajouté.

En 2013, Google a acquis la start-up de Geoff, DNNresearch. Depuis, l’informaticien de 75 ans a travaillé pour l’Université de Toronto et Google. Hinton a créé sa startup à partir de son groupe de recherche. Ce groupe de recherche s’intéressait à l’apprentissage automatique avancé pour la reconnaissance d’images. Grâce à cette fonctionnalité, la recherche d’images sur Google est devenue beaucoup plus facile.

Google AI pourrait-il avoir des liens avec l’armée américaine ?

Depuis quelque temps, Hinton s’inquiète de l’utilisation de l’IA, en particulier à des fins militaires. Il a aussi expliqué pourquoi il passait la plupart de son temps au Canada. Il a souligné qu’il est difficile d’obtenir un financement qui n’est pas lié à l’armée américaine aux États-Unis. Cependant, ce n’est pas le cas au Canada, et cela explique pourquoi il a passé la majeure partie de sa vie au Canada. Concernant sa démission, le scientifique en chef de Google a fait part de son expérience de travail avec Hinton. « Geoff a fait des percées fondamentales dans l’IA, et nous apprécions sa décennie de contributions chez Google. J’ai profondément apprécié nos nombreuses conversations au fil des ans. Il va me manquer et je lui souhaite bonne chance », a-t-il déclaré.

Dean a également ajouté que Google est l’une des premières entreprises à publier les principes de l’IA. Par conséquent, l’entreprise s’engagera toujours à aborder l’IA de manière responsable. « Nous apprenons continuellement à comprendre les risques émergents tout en innovant avec audace », a-t-il ajouté.

Dans les années 1980, Hinton et ses deux collègues ont proposé un algorithme appelé Backpropagation. Par conséquent, la rétropropagation est ce pour quoi il est surtout connu. Cette rétropropagation permet à l’ordinateur d’apprendre et d’améliorer les tâches. Aujourd’hui, c’est la principale méthode qui alimente presque toutes les technologies d’apprentissage automatique. La rétropropagation fonctionne simplement en ajustant les connexions entre les différentes parties du cerveau de l’ordinateur jusqu’à ce qu’il obtienne la bonne réponse. Il le fait encore et encore jusqu’à ce que l’ordinateur soit capable d’apprendre la tâche qui lui est assignée.

Hinton croyait que la rétropropagation fonctionne exactement comme le fonctionnement du cerveau humain dans l’apprentissage. Il est même allé plus loin en essayant de l’améliorer. Il s’est cependant avéré qu’il n’y avait pas d’autre moyen de l’améliorer.

L’IA et l’apprentissage automatique sont disponibles aujourd’hui, principalement grâce à Google Engineer

Dans un communiqué, un professeur de l’Université de Montréal et directeur scientifique de l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal a déclaré que Hinton méritait un grand crédit pour avoir rendu l’apprentissage automatique possible aujourd’hui. « Je suppose que cela lui fait également ressentir un sens particulièrement fort de la responsabilité d’alerter le public sur les risques potentiels des progrès de l’IA qui en résultent », a-t-il ajouté.

Cette nouvelle a fait le tour du monde. De quoi sommes-nous censés avoir peur ? Google profite-t-il du Machine Learning pour créer quelque chose de dangereux ? Qu’en est-il de la mention de l’armée américaine ? Ce sont quelques-unes des questions que les gens se posent. Certes, la plupart de ces personnes peuvent obtenir leurs réponses lors de son entretien.

Lors de son entretien avec MIT Technology Test, Hinton parlera sûrement davantage de la principale raison de sa démission. Quelle que soit sa raison, les problèmes entourant sa technologie de rétropropagation par rapport aux connexions avec l’armée américaine ne sonnent pas bien. Il y a certainement quelque chose d’effrayant à l’intérieur de l’armoire. L’interview n’est que dans quelques jours, nous suivrons l’actualité et informerons nos lecteurs de tous les détails qui ressortent de son interview.

