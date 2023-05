Apple publie la première mise à jour Rapid Security Response, mais son contenu reste un mystère (pour l’instant)

En bref : Apple a publié sa première réponse de sécurité rapide, un nouveau type de mise à jour de sécurité conçue pour résoudre les problèmes urgents à un rythme accéléré. Apple a présenté Rapid Security Response à la WWDC 2022 il y a près d’un an. La société basée à Cupertino n’a pas partagé une tonne de détails sur la fonctionnalité à ce moment-là, mais a déclaré qu’elle était destinée à fournir des mises à jour de sécurité importantes pour iOS, iPadOS et macOS entre les correctifs complets du système.

Ces petites mises à jour sont plus petites et nécessitent moins de temps de téléchargement et d’installation.

Rapid Security Response est activé par défaut. Pour vérifier les paramètres de votre appareil, accédez simplement à Paramètres> Général> Mise à jour logicielle> Mises à jour automatiques sur iPhone ou iPad et recherchez la bascule Réponses de sécurité et fichiers système. Sur Mac, accédez au menu Apple> Paramètres système, puis cliquez sur Général dans la barre latérale, puis sur Mise à jour logicielle. À partir de là, appuyez sur le bouton Afficher les détails à côté de Mises à jour automatiques pour voir si Installer les réponses de sécurité et les fichiers système est activé.

Il convient de noter que Rapid Security Responses n’est disponible que sur la dernière version du logiciel Apple. Au moment de la rédaction, il s’agit d’iOS 16.4.1, d’iPadOS 16.4.1 et de macOS 13.3.1. Les systèmes auxquels une réponse de sécurité rapide a été appliquée peuvent être identifiés par une lettre à côté du numéro de version du système d’exploitation, par exemple : iOS 16.4.1 (a). Taper sur le numéro de version révélera plus d’informations sur la mise à jour.

Si vous choisissez de ne pas recevoir les réponses rapides de sécurité, elles seront fournies dans le cadre du prochain correctif système complet.

La première mise à jour publiée publiquement est en cours de déploiement, bien que selon certains rapports, il y ait eu quelques rides au début qui ont depuis été aplanies. The Verge a noté que la mise à jour de 85 Mo a finalement été installée sans problème, mais ce qu’elle résout exactement reste un mystère à cette heure. Il n’est pas rare que les notes de mise à jour d’Apple soient en retard sur les mises à jour, alors ne soyez pas surpris si les notes n’apparaissent pas avant quelques jours.

