La capacité de « recherche plus puissante » de Google Photos vous étonnera !

La recherche fait partie des fonctionnalités les plus sous-estimées de Google Photos. Si vous avez essayé la fonctionnalité, elle vous permet de rechercher des objets sans vous obliger à effectuer un marquage préalable sur les photos. Et il semble que Google envisage maintenant de réorganiser la fonctionnalité et de la rendre « plus puissante ».

Vous l’avez peut-être déjà vu en action si vous vous êtes récemment connecté à Google Photos. Selon les rapports, Google Photos invite désormais certains utilisateurs à « Essayer une recherche plus puissante ». Apparaissant dans une invite bleue, l’invitation explique même comment l’utiliser. Certains exemples qu’il donne incluent «coucher de soleil coloré», «Cendrillon» et «jardin paisible».

Google Photos se prépare pour une mise à jour majeure de la recherche

Comme le suggèrent les exemples, la capacité de « recherche plus puissante » de Google Photos vous permettra d’associer un quantificateur à un lieu ou à un objet. C’est fondamentalement similaire aux requêtes en langage naturel que Google Assistant est capable de gérer. Et la bonne nouvelle est que les capacités de recherche s’étendront si vous avez tagué des visages sur les photos.

Avec les visages marqués, vous pouvez rechercher des photos de ces personnes à un endroit particulier. Par exemple, vous pouvez entrer « Alice et Bob à la plage », et Google Photos affichera des photos de plage avec ces deux personnes. 9to5Google signale que plusieurs résultats apparaissent dans le cadre d’une nouvelle section « Les plus pertinents pour votre recherche » sur le Web.

Cette section affiche désormais les résultats triés par pertinence plutôt que par date. Un porte-parole de Google a déclaré à 9to5Google que Google expérimente constamment de nouvelles méthodes pour aider les gens à trouver et revivre leurs photos et vidéos. Et comme vous pouvez le deviner, Google a fait un saut majeur avec cette expérience particulière à cet égard. Espérons qu’il sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs.

