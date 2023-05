La part d’utilisateurs mondiale de Windows 11 atteint un niveau record alors qu’Edge perd face à Safari

En un mot : les derniers rapports de la société d’analyse du trafic Web StatCounter ont de bonnes et de mauvaises nouvelles pour Microsoft : Windows 11 a atteint un nombre record d’utilisateurs, mais Edge a perdu sa place de deuxième navigateur le plus populaire au monde face à Safari.

Le dernier rapport de StatCounter sur la part de marché de chaque version de bureau de Windows montre que le système d’exploitation Microsoft le plus récent continue de faire des gains lents mais réguliers.

Les résultats d’avril montrent que Windows 11 détient désormais une part record de 23,01 % sur ce marché particulier, soit une augmentation de 2,06 % par rapport au mois précédent.

En janvier, il a été signalé que de nombreuses organisations lançaient ou lançaient des drivers pour Windows 11 et prévoyaient de transférer de nouveaux achats vers le système d’exploitation au cours des prochains mois. Cela augmente probablement le taux d’adoption de Windows 11 parmi les entreprises clientes.

Mais malgré l’augmentation de la part d’utilisateurs de Windows 11, Microsoft sera probablement déçu par la lenteur avec laquelle les gens passent au système d’exploitation. La part de 73,46 % de Windows 10 est la plus élevée depuis mars 2022, bien qu’elle n’ait reçu aucune nouvelle fonctionnalité significative depuis un certain temps. La confirmation par Microsoft qu’il a cessé de développer des mises à jour majeures pour Windows 10 pourrait-elle voir sa popularité diminuer, ou les gens continueront-ils à s’accrocher au système d’exploitation, comme nous l’avons vu avec Windows 7 ?

Alors que la part de Windows 11 augmente lentement mais sûrement, celle d’Edge est bloquée entre 10 % et un peu plus de 11 % depuis environ un an. Selon les conclusions d’avril de StatCounter, le produit de Microsoft a perdu sa place de deuxième navigateur de bureau le plus populaire au monde le mois dernier au profit de Safari, qui est désormais 0,87 % devant Edge avec une part de 11,87 %.

Microsoft sera probablement déçu d’apprendre qu’Edge a été dépassé. Le navigateur et le moteur de recherche Bing ont reçu une multitude de fonctionnalités cette année, y compris l’intégration de l’IA – la société de Redmond a déclaré en mars que la poussée de l’IA avait aidé Bing à dépasser les 100 millions d’utilisateurs pour la première fois.

Les sociétés de statistiques ont différentes méthodes de collecte de données, de sorte que d’autres rapports peuvent offrir une image légèrement différente. L’enquête Steam la plus récente, à laquelle les utilisateurs de la plate-forme de Valve peuvent participer, montre que Windows 11 gagne des utilisateurs au même rythme que Windows 10 les perd.

