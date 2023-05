Apple et Google s’associent pour apporter des alertes de suivi indésirables de type AirTag à tous les trackers d’articles sur iPhone et Android

Apple a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat majeur avec Google pour diriger une « spécification de l’industrie pour lutter contre le suivi indésirable ». Grâce à ce partenariat, Apple et Google créeront un « projet de spécification » pour alerter les utilisateurs d’un éventuel suivi indésirable par les AirTags et d’autres trackers d’articles Bluetooth.

Actuellement, iOS offre un ensemble robuste de fonctionnalités pour contrer le suivi et le harcèlement indésirables avec les trackers d’articles AirTag. Les fonctionnalités natives d’iOS, cependant, ne sont pas ouvertes aux sociétés tierces de suivi d’éléments telles que Tile. Apple propose une application « Tracker Detect » pour localiser les AirTags à proximité avec un appareil Android, l’application ne recherche pas les accessoires à proximité en arrière-plan. Au lieu de cela, il analyse uniquement l’environnement d’un utilisateur lorsque l’utilisateur lance l’analyse.

La nouvelle technologie développée par Apple et Google vise à répondre à ces limitations.

Apple a révélé la nouvelle dans un communiqué de presse mardi matin. Dans le cadre de ce partenariat, Apple et Google ont soumis une « spécification industrielle proposée » pour aider à lutter contre l’utilisation abusive des trackers d’articles. La spécification créée par Apple et Google a été soumise en tant que projet Internet via l’Internet Engineering Task Force.

La technologie créée par les deux sociétés permettra aux dispositifs de suivi de localisation Bluetooth d’être compatibles avec la détection de suivi non autorisé et les alertes sur iOS et Android.

Outre Apple et Google, des entreprises telles que Samsung, Tile, Chipolo, Eufy et Pebblebee ont exprimé leur intérêt à soutenir cette technologie. Apple affirme que lui et Google solliciteront les commentaires d’autres acteurs de l’industrie alors qu’ils continuent à développer et à affiner la technologie.

Aujourd’hui, Apple et Google ont soumis conjointement une spécification industrielle proposée pour aider à lutter contre l’utilisation abusive des dispositifs de localisation Bluetooth pour un suivi indésirable. La spécification unique en son genre permettra aux dispositifs de suivi de localisation Bluetooth d’être compatibles avec la détection de suivi non autorisé et les alertes sur les plates-formes iOS et Android. Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security et Pebblebee ont exprimé leur support au projet de spécification, qui propose les meilleures pratiques et instructions aux fabricants, s’ils choisissent d’intégrer ces fonctionnalités dans leurs produits.

Ron Huang, vice-président de la détection et de la connectivité d’Apple, a expliqué :

« Apple a lancé AirTag pour donner aux utilisateurs la tranquillité d’esprit en sachant où trouver leurs articles les plus importants. Nous avons construit AirTag et le réseau Find My avec un ensemble de fonctionnalités proactives pour décourager le suivi indésirable – une première dans l’industrie – et nous continuons à apporter des améliorations pour nous assurer que la technologie est utilisée comme prévu. Cette nouvelle spécification de l’industrie s’appuie sur les protections AirTag et, grâce à la collaboration avec Google, constitue une avancée cruciale pour aider à lutter contre le suivi indésirable sur iOS et Android.

Apple et Google publieront une implémentation de production de la spécification pour les alertes de suivi indésirables d’ici la fin de 2023. La technologie sera ensuite prise en charge dans les futures versions d’iOS et d’Android.

