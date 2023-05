La bataille judiciaire entre Apple et Masimo se termine par une annulation du procès ; jury 6-1 en faveur d’Apple

La bataille judiciaire Apple contre Masimo s’est terminée par une annulation du procès, après que six des jurés ont découvert qu’Apple n’avait pas volé de secrets commerciaux pour créer le capteur O2 de l’Apple Watch – mais le septième juré n’était pas d’accord.

Le juge avait déjà rejeté la moitié des demandes de contrefaçon de brevet de Masimo avant de confier le reste au jury pour trancher…

L’histoire jusqu’ici

En 2013, Apple aurait contacté la société de technologie médicale Masimo, car elle souhaitait nouer une «relation de travail» avec la société. À la suite de réunions au cours desquelles les détails de la technologie d’oxymètre de pouls de Masimo ont été discutés, Apple aurait commencé à braconner le personnel de l’entreprise.

Une embauche en 2013, confirmée au début de 2014, était le médecin-chef de Masimo, le Dr Michael O’Reilly.

En 2020, Masimo a intenté une action en justice accusant officiellement Apple d’avoir volé des secrets commerciaux et d’avoir enfreint 10 des brevets de l’entreprise, dans le capteur O2 de l’Apple Watch.

Le différend entre les deux sociétés s’est intensifié plus tard la même année, lorsque l’Apple Watch Series 6 a été lancée avec une nouvelle fonction de détection de l’oxygène dans le sang. Masimo a demandé à la US International Trade Commission d’interdire les importations du nouveau modèle.

Cette tentative a échoué, mais plus tôt cette année, un tribunal a jugé qu’Apple avait effectivement enfreint l’un des 10 brevets. La société de Cupertino tente de faire annuler la décision, avec une décision finale attendue le mois prochain. Apple a également riposté, accusant Masimo d’avoir créé un clone d’Apple Watch.

Un rapport du mois dernier affirmait qu’Apple avait versé au médecin-chef de Masimo des millions de dollars en actions pour le débaucher.

Apple contre Masimo annulé

Sur les 10 demandes d’infraction formulées par Masimo, Apple affirme que le juge en a rejeté cinq, laissant au jury le soin de se prononcer sur les cinq autres.

Bloomberg rapporte que si six des sept jurés ont conclu qu’Apple n’avait enfreint aucun des brevets de Masimo, le juré restant n’était pas d’accord. Le jury a finalement conclu qu’il ne serait pas possible de parvenir à un verdict unanime et a envoyé une note au juge l’en informant.

« Nous n’allons pas être en mesure de parvenir à une conclusion commune », a écrit le panel entièrement féminin dans sa note finale au juge. Plus tôt, le jury avait déclaré que six de ses membres avaient voté pour Apple et un pour Masimo, et elle avait refusé de changer d’avis. Le juge de district américain James Selna a déclaré la nullité du procès lundi en fin d’après-midi.

Masimo a déclaré qu’il était déçu par le résultat et, bien qu’Apple soit sur le point de gagner, la société a l’intention de demander un nouveau procès.

Apple s’est dit satisfait de la victoire partielle.

« Nous respectons profondément la propriété intellectuelle et l’innovation et ne prenons ni n’utilisons les informations confidentielles d’autres sociétés », a déclaré la société. « Nous sommes ravis que le tribunal ait correctement rejeté la moitié des affirmations de secret commercial des plaignants, et nous allons maintenant demander au tribunal de rejeter les réclamations restantes. »

Masimo a révélé qu’Apple avait à un moment donné prévu d’acquérir la société, mais le PDG Tim Cook a décidé de ne pas le faire. Apple, de son côté, a mis en avant « de nombreux employés qui avaient travaillé sur le projet de capteur » pour témoigner qu’ils n’avaient pas utilisé la technologie de Masimo dans le développement du capteur O2 de l’Apple Watch.

Avis de Netcost-security.fr

Reste à savoir si Masimo demandera réellement un nouveau procès. Étant venu si près de perdre l’affaire, cela semblerait une chose risquée à faire.

La société de technologie de la santé espère toujours que la Commission américaine du commerce international pourrait interdire les importations de l’Apple Watch, sur la base de sa conclusion distincte selon laquelle Apple a enfreint un brevet, une décision finale devant être prise plus tard ce mois-ci. Cette décision était susceptible d’être influencée par le résultat de cette affaire – que nous n’avons pas (officiellement) maintenant.

Normalement, nous ne saurions rien de plus que le fait que le jury n’a pas pu parvenir à un accord. Il est inhabituel pour un jury de révéler la division de son point de vue, mais le fait qu’il l’ait fait indique que l’ITC peut encore être influencé. Mon argent dit que Masimo ne bénéficiera pas d’une interdiction d’importation.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :