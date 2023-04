Qualcomm Snapdragon apportera une mise à l’échelle de la résolution aux jeux mobiles

Pourquoi c’est important : le dernier hardware de Qualcomm inclut des fonctionnalités couramment associées aux dernières cartes graphiques PC, comme le traçage de rayons en temps réel. Une autre fonction récemment populaire – la mise à l’échelle de la résolution – arrive maintenant sur la plate-forme Snapdragon pour améliorer les performances et la durée de vie de la batterie dans les jeux mobiles graphiquement intenses.

Qualcomm a présenté cette semaine Snapdragon Game Super Resolution (GSR), une solution de mise à l’échelle qui augmente les performances et la durée de vie de la batterie dans les jeux mobiles et à réalité étendue. La société compare la méthode aux processus de jeu sur PC et console comme le FSR d’AMD, le DLSS de NVIDIA et le XeSS d’Intel.

Les techniques de mise à l’échelle d’AMD, NVIDIA et Intel permettent d’économiser de la puissance en sur-échantillonnant la résolution du jeu plutôt que de les exécuter nativement à des résolutions plus élevées. Alors que le FSR spatial 1.0 et le FSR temporel 2.0 d’AMD sont indépendants de la plate-forme, les alternatives d’apprentissage automatique DLSS et XeSS nécessitent respectivement du hardware d’IA des GPU NVIDIA et Intel. Qualcomm affirme que son système de mise à l’échelle prend en charge la plupart des GPU, mais contient des optimisations qui lui permettent de mieux fonctionner sur le GPU Adreno de Snapdragon, ce qui le rend semi-agnostique.

Le GSR de Qualcomm est une technique spatialement consciente à un seul passage avec le même objectif que les autres méthodes de mise à l’échelle. La société affirme que la technologie améliore les performances et réduit la consommation d’énergie, améliorant ainsi la durée de vie de la batterie.

La société compare les résultats aux modes de performance FSR et DLSS 1080p et 4K, présentant des captures d’écran avec une résolution 2x haut de gamme. Une démo mise à l’échelle de 540p à 1080p et une autre de 1080p à 4K. Qualcomm affirme également que GSR peut faire la différence entre 30 ips et 60 ips, une augmentation des performances similaire à ce que montrent les analyses pour les modes de performance FSR et DLSS.

Le passage unique de Snapdragon GSR intègre la netteté des bords et la mise à l’échelle à l’aide d’une mise à l’échelle dynamique tenant compte de la plage. Il peut ensuite être combiné avec des passes de post-traitement supplémentaires, comme le mappage des tons, pour améliorer les performances. La fenêtre à 12 Core de Game Super Resolution effectue uniquement le calcul de la luminance dans le canal de couleur verte, auquel les yeux humains sont les plus sensibles.

La liste des titres pris en charge par GSR comprend Call of Duty Mobile, Farming Simulator 23 Mobile, Jade Dynasty : New Fantasy, Return to Empire, Justice Mobile et Naraka Mobile.

Qualcomm a dévoilé la plate-forme Snapdragon 8 Gen 2 à la fin de l’année dernière. Il prend en charge les dernières API et fonctionnalités telles que Vulkan 1.3, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Unreal Engine 5 et le traçage de rayons en temps réel. En février, la société a démontré la capacité du SoC en exécutant Stable Diffusion localement.

