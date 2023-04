Intel enregistre la plus grande perte trimestrielle de l’histoire de l’entreprise alors que les ventes de processeurs chutent

Conclusion : contrairement à certains géants de la technologie tels que Microsoft et Google, les résultats d’Intel souffrent cette année. La société a enregistré une perte de 2,8 milliards de dollars au premier trimestre – la pire de son histoire et un coup dur à un moment où elle s’efforce de pivoter vers un modèle de fonderie ouverte et de protéger son avenir. Le PDG Pat Gelsinger a assumé beaucoup de risques avec la nouvelle stratégie et pense que cela portera ses fruits, mais nous devrons attendre et voir.

Intel n’est pas en grande forme en ce moment. Les revenus du géant de la technologie au premier trimestre 2023 ont chuté de 36% d’une année sur l’autre à 11,7 milliards de dollars – la plus forte baisse enregistrée par l’entreprise au cours de ses 55 années d’existence. Bien qu’elle ait versé des dividendes de plus de 1,5 milliard de dollars, les investisseurs s’inquiètent de la rentabilité à long terme de la société, sa marge brute étant passée de 50,4 % au premier trimestre à 34,2 % au premier trimestre de cette année.

Une chose est claire – les fortunes d’Intel et de Microsoft ont divergé au cours des dernières années, ce qui contraste fortement avec l’époque du tristement célèbre empire Wintel. Le géant de Redmond fait mieux que la plupart des géants de la technologie pendant une tempête économique, et sa culture et son orientation technologiques ont beaucoup changé ces dernières années. Pendant ce temps, Intel n’a pas encore réalisé la même transformation malgré l’espoir que le retour de Pat Gelsinger dans l’entreprise aurait le même effet que celui de Steve Jobs lorsqu’il est retourné chez Apple.

En zoomant sur le dernier rapport financier, les chiffres semblent brutaux pour Intel. Le Client Computing Group (CCG) a enregistré un chiffre d’affaires de 5,8 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de 2023, soit une forte baisse de 28 % d’une année sur l’autre. Comme Samsung, la société de Santa Clara attribue le résultat à la faible demande des consommateurs et aux ajustements des stocks chez les équipementiers.

Pourtant, CCG reste le principal moteur de revenus et le PDG Pat Gelsinger a exprimé son optimisme quant à une reprise potentielle des dépenses des consommateurs et des entreprises en processeurs pour PC et serveurs. Il convient également de noter qu’Intel a récemment réorganisé sa division GPU en deux unités plus petites qui sont désormais intégrées respectivement au groupe Client Computing et au groupe Data Center et AI.

Intel pense qu’il peut devenir un acteur majeur sur le marché des GPU dédiés et a établi une roadmap agressive pour les GPU Arc de 2e et 3e génération, nommés Battlemage et Celestial. Jusqu’à présent, il n’a réussi à capturer que 6% du marché mondial des GPU pour ordinateurs portables et de bureau, ce qui est un bon début mais pas excellent pour le résultat net. Plus tôt cette année, Tom Petersen, un collègue d’Intel, a confirmé que la société sacrifie ses marges bénéficiaires pour augmenter sa part de marché, tandis que la division GPU a brûlé au moins 3,5 milliards de dollars entre le premier trimestre 2021 et sa récente réorganisation au quatrième trimestre 2022.

Passant au Data Center and AI Group (DCAI), il a enregistré 3,7 milliards de dollars de revenus au cours des trois mois de 2023, une chute vertigineuse de 39 % par rapport à la même période l’an dernier. C’est un domaine où Gelsinger pense que le pire est encore à venir, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Les ventes globales de puces de serveur x86 sont en baisse, les OEM ont des stocks excédentaires et AMD réduit joyeusement la part de marché d’Intel tandis qu’Amazon, Facebook et d’autres géants de la technologie souhaitent adopter un silicium personnalisé basé sur des conceptions Arm.

Le groupe Network and Edge (NEX) s’est légèrement mieux comporté, bien qu’il ait tout de même enregistré une baisse de 30% d’une année sur l’autre à 1,5 milliard de dollars au premier trimestre 2023. Pendant ce temps, Intel Foundry Services (IFS) a réalisé un maigre 118 dollars de ventes totales et perdu 140 dollars. millions, quelque chose qu’Intel dit être le résultat de la flambée des coûts de construction de nouvelles fabs. IFS est au cœur de la stratégie d’Intel pour la prochaine décennie, car l’entreprise veut rattraper TSMC d’ici 2025 et devenir un fabricant de puces sous contrat convoité pour les grandes et les petites entreprises.

MobilEye – une société achetée par Intel en 2017 pour développer une technologie de conduite autonome – est le seul point positif d’un rapport financier par ailleurs sombre. Il a enregistré des revenus de 458 millions de dollars au premier trimestre 2023, ce qui représente une solide augmentation de 16% d’une année sur l’autre.

Lors d’un appel aux investisseurs, Intel a brièvement indiqué qu’il augmentait actuellement la production sur les tranches Intel 4, tandis que le développement sur Intel 3, Intel 20A et Intel 18A reste sur la bonne voie. Nous prévoyons que la société lancera ses processeurs Meteor Lake au cours du second semestre de cette année, et ce seront les premières conceptions à utiliser également des nœuds TSMC pour le GPU, le SoC et les tuiles d’E/S en plus de la propre technologie de processus d’Intel.

