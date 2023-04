Android 14 vous amènera à un tout nouveau niveau

Google ne se contente pas de rendre la plateforme Android plus sécurisée et fluide. Il met aussi beaucoup l’accent sur la beauté. Android a subi une série de changements d’interface utilisateur au fil des ans. Contrairement à iOS d’Apple, toute mise à jour majeure d’Android apporte toujours des modifications à l’interface utilisateur. Android 14 approche à grands pas et introduira également quelques modifications de l’interface utilisateur. Parmi tous les changements d’interface utilisateur, Android 12 a apporté l’une des plus grandes révisions du système d’exploitation Android. Android 12 a été le pionnier de la conception populaire Material You qui a apporté des changements majeurs à l’interface utilisateur Android.

Material You de Google est le langage de conception d’interface utilisateur incontournable pour Android depuis la sortie d’Android 12. Cependant, il n’est pas toujours possible de faire correspondre parfaitement l’interface utilisateur avec l’arrière-plan de l’utilisateur. Google travaille actuellement sur un nouveau style de thème nommé « Fidelity » pour Android 14. Google affirme que cette nouvelle fonctionnalité pourrait résoudre ce problème.

Google travaille sur un correctif pour les problèmes de matériau que vous colorez

L’équipe Material Design développe actuellement Fidelity pour ajouter des couleurs nettement plus audacieuses à Material You. La version actuelle de Material You essaie de faire correspondre les schémas de couleurs de l’interface utilisateur avec les couleurs du papier peint. Mais cela finit par traduire les couleurs primaires en couleurs pâles. Cela se traduit généralement par des résultats en sourdine et flous. Fidelity devrait offrir une palette de couleurs plus vives aux utilisateurs que ce qui est actuellement disponible.

Les couleurs de Fidelity ne sont pas encore directement disponibles dans Android 14. Cependant, le style est déjà présent dans le code open source de Google. Selon un rapport de 9to5Google, le store a découvert qu’il était possible de créer une application de démonstration simple affichant ce qui serait possible avec Fidelity.

Le rapport montre deux captures d’écran de la démo utilisant la même couleur de base. Cependant, dans la version actuelle de Material You, il est impossible de faire correspondre cette nuance de rouge. En conséquence, Material You utilise la douce teinte rouge/rose dans l’image de droite. La fidélité, en revanche, correspond exactement à la couleur, comme le montre l’image de gauche.

Disponibilité de la fidélité pour le matériel que vous

On ne sait pas quand Google mettra Fidelity à la disposition du public. Mais nous espérons en savoir plus sur cette fonctionnalité lors du prochain événement Google I/O. Cet événement doit avoir lieu le 10 mai. Avec Fidelity, Google pourrait apporter des couleurs plus vives à Material You, ce qui pourrait être la prochaine grande nouveauté pour la conception de l’interface utilisateur Android.

