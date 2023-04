Cette application vous permet d’épingler des raccourcis vers vos albums préférés directement sur l’écran d’accueil de votre iPhone

Si vous êtes un Apple Music ou Spotify qui trouve frustrant de commencer rapidement à écouter vos albums préférés, une nouvelle application du développeur Adam Bell pourrait aider à résoudre ce problème. L’application, appelée « Albums : Raccourcis musicaux », vous permet de créer des raccourcis vers vos albums préférés directement via des widgets sur l’écran d’accueil de votre iPhone ou iPad.

Alors qu’Apple Music et Spotify proposent tous deux des widgets d’écran d’accueil natifs pour iPhone et iPad, ces widgets n’offrent pas beaucoup d’options de personnalisation. Au lieu de cela, le contenu est sélectionné dynamiquement en fonction de votre historique d’écoute et de ce qui a récemment été ajouté à votre bibliothèque.

L’application d’Adam, cependant, vous donne un contrôle exact sur les albums qui apparaissent sur votre écran d’accueil. Cela facilite la localisation et la lecture rapides de vos albums préférés.

Dans l’application, vous pouvez choisir vos albums préférés sur Spotify ou Apple Music. Cela crée une « Collection » que vous pouvez ensuite ajouter à l’écran d’accueil de votre iPhone ou iPad via des widgets. Sur votre écran d’accueil, appuyez longuement pour ajouter un widget, puis recherchez « Albums » dans la liste des options disponibles.

L’application vous permet de choisir un album spécifique à épingler sur votre écran d’accueil. Vous pouvez également choisir l’option « Album du jour », qui affiche chaque jour un album aléatoire différent parmi la collection de vos albums préférés que vous avez créés dans l’application « Albums ». Il existe également une option « Sporadic Shuffle » qui affiche un album de votre collection et se met à jour de manière aléatoire tout au long de la journée.

« Albums » est une option très utile pour les utilisateurs d’Apple Music et de Spotify. Si vous avez un ensemble d’albums favoris, plusieurs pressions sont généralement nécessaires pour trouver l’un de ces albums dans les applications Apple Music ou Spotify. Avec ce widget, vous pouvez accéder à ces albums en un seul clic.

L’application est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit et aucun achat intégré n’est requis.

Source : Twitter, Instagram et Mastodon



