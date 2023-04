Apple est obligé de révéler ses utilisateurs actifs mensuels sur l’App Store d’iOS !

La loi sur les services numériques (DSA) de l’Union européenne oblige les entreprises technologiques à se conformer à ses règles. De même, Apple est contraint de divulguer le nombre d’utilisateurs mensuels actifs de son App Store en Europe. L’entreprise devra également déclarer toutes les données des différentes versions de l’App Store. Apple a publié une divulgation sur son site de ressources juridiques indiquant que la société compte 101 millions d’utilisateurs actifs de l’App Store iOS en Europe.

L’iPadOS App Store compte 23 millions d’utilisateurs. En revanche, le macOS App Store compte six millions d’utilisateurs et le tvOS App Store compte un million d’utilisateurs. Il existe également des numéros pour l’App Store WatchOS, les abonnements payants aux podcasts et Apple Books sur le site Web. Toutes ces applications comptent moins d’un million d’utilisateurs à travers l’Europe.

Les règles DSA de l’UE ont forcé Apple à révéler les utilisateurs actifs mensuels d’Apple en Europe…

La législation DSA se concentre uniquement sur les plates-formes technologiques comptant plus de 45 millions d’utilisateurs. Bref, les très grandes plateformes en ligne (VLOP) devront mettre à disposition des chercheurs des données clés. Cela les aidera à comprendre les risques en ligne et leur croissance. L’UE a également publié une liste de 19 plateformes qui devront se conformer à la réglementation européenne.

Les plates-formes technologiques incluent Facebook, TikTok, Amazon, Twitter et l’App Store d’Apple. De plus, toutes les entreprises figurant sur la liste seront tenues de signaler et d’analyser les risques liés à l’IA et aux algorithmes. Comme Apple relève du VLOP, l’UE a forcé Apple à fournir des données sur ses plates-formes.

Début février, Apple a affirmé que son App Store iOS était la seule plate-forme qui relevait de cette catégorie. La société n’a pas divulgué le nombre réel d’utilisateurs actifs mensuels à l’époque. Par ailleurs, l’entreprise s’est montrée très loquace quant à sa conformité aux règles de l’UE DSA. La société a déclaré dans un communiqué,

« Apple a l’intention, sur une base totalement volontaire, de mettre chacune de ses versions existantes de l’App Store (y compris celles qui ne respectent pas actuellement le seuil de désignation VLOP) en conformité avec les exigences existantes de la DSA pour les VLOP, car les objectifs de la DSA sont cohérents. avec les objectifs d’Apple de protéger les consommateurs contre les contenus illégaux.

