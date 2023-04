Libérez votre aventurier intérieur avec le Cubot KingKong Power

Présentation du Cubot KingKong Power – le smartphone robuste ultime. Il est conçu pour résister à toutes les aventures tout en offrant une puissance et des performances imbattables. Vous pouvez le retrouver par exemple dans AliExpress World Premiere le 10 mai

Avec son extérieur robuste et sa technologie de pointe, le KingKong Power peut gérer tout ce que vous lui lancez. Il est étanche à l’eau, à la poussière et aux chutes, vous pouvez donc l’emporter dans n’importe quelle aventure en toute confiance. De plus, la lampe de poche à double éblouissement à DEL offre un éclairage exceptionnel même dans les conditions les plus sombres. Ce qui en fait un changeur de jeu pour les voyages de camping et les aventures nocturnes.

Mais le KingKong Power n’est pas seulement robuste à l’extérieur, c’est aussi une puissance à l’intérieur. Avec une énorme batterie de 10 600 mAh et 16 Go de RAM + 256 Go de ROM, vous n’aurez plus jamais à vous soucier de manquer d’énergie ou d’espace de stockage. De plus, avec une extension de 1 To, il y a toujours de la place pour tout ce dont vous avez besoin.

L’écran perforé FHD + de 6,5 pouces offre des visuels cristallins et fait de la diffusion de vidéos et des jeux une expérience vraiment immersive. Que vous regardiez des films ou que vous parcouriez les réseaux sociaux, cet écran vous époustouflera.

Mais ce n’est pas tout – le KingKong Power dispose également d’un appareil photo principal de 48 MP et d’un appareil photo frontal de 16 MP, ce qui vous permet de capturer de superbes photos et vidéos de vos aventures. De plus, il est alimenté par le dernier système d’exploitation Android 13, vous aurez donc accès à toutes les dernières fonctionnalités et mises à jour de sécurité.

Ne manquez pas la chance de posséder le téléphone ultime pour les aventuriers et les utilisateurs expérimentés. Précommandez maintenant et participez au concours pour avoir une chance de gagner l’un des 10 téléphones Cubot KingKong Power gratuits. Libérez l’aventurier qui sommeille en vous et préparez-vous à conquérir le monde !

