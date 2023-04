La prochaine Radeon RX 7600 pourrait atteindre les niveaux de performances de la RX 6750 XT avec une consommation électrique inférieure

Moulin à rumeurs: nous sommes encore à plusieurs semaines de la révélation officielle du RX 7600. Les joueurs attendaient une carte graphique grand public pour faire bouger les choses sur le marché des GPU, et une première fuite suggère que la nouvelle carte AMD a le potentiel de fais juste ça. C’est si Team Red est prêt à le fixer à un prix proche de la barre des 300 $.

Plus tôt cette semaine, nous avons appris que les partenaires constructeurs AIBs (Partenaires constructeurs) traditionnels d’AMD comme Sapphire et PowerColor se préparent pour le lancement de la carte graphique Radeon RX 7600. Les initiés de la chaîne d’approvisionnement pensent que la nouvelle offre Team Red va briser la couverture chez Computex, il ne faudra donc pas longtemps avant de voir un produit RDNA 3 plus abordable.

En attendant, le moulin à rumeurs est en effervescence avec des indices sur les capacités du RX 7600, qui est susceptible d’être positionné comme un concurrent du RTX 4060 de Nvidia. La version pour ordinateur portable déjà lancée du GPU Navi 33 suggère qu’il comportera 32 processeurs. unités (1792 shaders unifiés) associées à huit gigaoctets de GDDR6 sur un bus mémoire de 128 bits.

Selon Moore’s Law is Dead, un exemplaire technique de la nouvelle carte fonctionne au moins 11 % mieux que le RX 6650 XT en utilisant des drivers de pré-version. MLID prétend avoir parlé à une personne ayant un accès direct au nouveau hardware mais comme toutes les rumeurs, cela devrait être pris avec une bonne dose de sel.

Si cela est vrai, cependant, cela pourrait signifier que le produit final a une chance de se situer entre le RX 6700 et le RX 6750 XT en termes de performances en utilisant des drivers optimisés. Source de MLID a également affirmé que l’exemplaire RX 7600 avait atteint des fréquences boost au-dessus de 2,6 GHz et avait attiré environ 175 watts lors des tests de jeu. Pour référence, le RX 6650 XT consomme environ 180 watts, ce qui indique que le RX 7600 pourrait également avoir besoin d’un seul connecteur PCIe à 8 broches pour l’alimentation externe.

Pourtant, le prix est ce qui fera ou cassera ce produit car les joueurs ne se précipitent plus pour acheter des GPU à des prix exorbitants. Compte tenu de la plus petite taille de matrice pour le GPU Navi 33 (204 mm²) par rapport au Navi 23 (237 mm²), AMD devrait être en mesure d’entasser plus d’unités du nouveau GPU sur une plaquette, ce qui indique qu’il sera au moins plus coûteux. -efficace à fabriquer.

Nous nous attendons à ce que le PDSF se situe quelque part entre 300 et 350 dollars, d’autant plus que huit gigaoctets de VRAM sont désormais résolument bas de gamme. Idéalement, nous aimerions voir cela uniquement sur les produits à moins de 200 $, mais ce n’est guère possible lorsque des entreprises comme Nvidia font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher les prix de chuter à des niveaux plus acceptables pour la plupart des consommateurs.

Achèteriez-vous un RX 7600 à 300 $?

