SSD sans fil Leap : SSD sans fil le plus rapide avec technologie Wi-Fi6 et streaming 4k

À un moment donné, nous avons tous connu l’inconvénient de manquer d’espace de stockage sur nos appareils et la sécurité des données est une préoccupation encore plus grande pour nous. Le SSD est sur le marché depuis un certain temps déjà et est surtout connu pour sa vitesse de données plus rapide.

Leap a lancé son nouveau SSD sans fil. Saut SSD sans fil a une vitesse de transfert de données choquante de 2400 Mo/s avec sa capacité Thunderbolt 3 et une vitesse de 900 Mo/s tout en travaillant sans fil. Ce SSD utilise le Wifi 6 comme technologie wifi et est très portable et de conception minimaliste.

Il est également capable de partager des données avec 10 appareils en même temps via une connexion sans fil. Sa sauvegarde en une seule touche rend l’appareil pratique. Avec une capacité de stockage maximale de 4 To, vous pouvez stocker une tonne de données et les transférer à une vitesse fulgurante.

Voici quelques fonctionnalités impressionnantes de Leap Wireless SSD

Partage de données sans fil jusqu’à 10 utilisateurs

Connectivité Wi-Fi6 et Thunderbolt 3

2400mb/s haute vitesse

Application dédiée au partage de données

Jusqu’à 4 To de capacité

10 heures d’autonomie

Sauvegarde en une seule touche

Avec sa double interface sans fil 802.11ax et Thunderbolt-3, vous pouvez transférer de grandes vidéos 4K en un rien de temps, ce qui en fait un excellent choix pour les photographes, vidéastes et créateurs de contenu.

Le Leap Wireless SSD vous permet de partager des données avec jusqu’à 10 appareils simultanément sans partage de données sur Internet. Il est parfait pour partager des données lors d’événements ou avec vos amis et collègues en déplacement. Avec une capacité de stockage de 4 To, vous aurez amplement d’espace pour stocker tous vos fichiers, des photos aux vidéos en via les documents, et tout ce qui se trouve entre les deux.

L’une des principales caractéristiques de Leap Wireless SSD est l’option de sauvegarde en un clic. En un seul clic, il vous permet de sauvegarder vos fichiers, en vous assurant de ne jamais perdre vos données importantes. L’appareil est compatible avec les applications Android et iOS, ce qui facilite la gestion et le transfert sur tous les appareils.

Mais ce qui distingue vraiment le Leap Wireless SSD, c’est sa capacité à diffuser des vidéos 4K sans fil. Que vous soyez sur un long vol ou coincé dans une salle d’attente, le Leap Wireless SSD peut vous divertir avec un streaming vidéo de haute qualité sans aucun décalage ni mise en mémoire tampon.

Ce SSD avancé de haute technologie est compatible avec tous les autres appareils comme Android, iOS et même PS5. Leap SSD est un choix parfait pour les utilisateurs expérimentés et les joueurs qui exigent des solutions de stockage à haute vitesse pour leurs systèmes.

Le SSD a également une autonomie impressionnante, soit jusqu’à 10 heures d’utilisation continue en une seule charge. De plus, l’appareil est chargé à 100 % en seulement une heure, ce qui est incroyablement pratique pour les personnes en déplacement.

Le Leap Wireless SSD est un appareil indispensable pour tous ceux qui ont besoin d’un stockage fiable et rapide à tout moment et partout. La vitesse de partage de données ultra-rapide de Leap SSD, la sauvegarde en un clic et les fonctionnalités de streaming sans fil en font l’appareil idéal pour stocker vos précieuses données. Il est également très facile de le transporter avec vous pour stocker vos souvenirs tout en voyageant sans aucun problème. Avec son design élégant et sa taille compacte, il est facile à transporter avec vous, de sorte que vous n’aurez plus jamais à vous soucier de manquer d’espace de stockage.

Le SSD sans fil Leap est actuellement en ligne GadgetAny en tant que campagne de financement participatif car il a réussi à collecter plus de 60 000 $ avant la première semaine.

Alors qu’est-ce que tu attends? Mettez la main sur le SSD Leap Wireless dès aujourd’hui et découvrez l’avenir du stockage portable.

