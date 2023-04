ARM veut fabriquer ses puces pour montrer le potentiel de ses conceptions

Arm est une entreprise qui se consacre à la conception de puces et à l’octroi de licences pour leurs conceptions à d’autres fabricants de puces tels que Qualcomm ou Apple. Cependant, selon un rapport du Financial Times, Arm travaille sur son propre prototype de puce pour montrer ce que ses conceptions peuvent faire.

Il s’agit de l’effort le plus avancé qu’Arm ait fait à ce jour pour produire sa propre puce, selon le rapport. Arm collaborera avec des partenaires de fabrication pour créer la puce. Bien que ce projet diffère de ce qu’Arm a fait dans le passé, la puce résultante ne sera qu’un prototype pour montrer le potentiel des conceptions d’Arm.

Le rapport du Financial Times détaille les efforts continus d’Arm pour fabriquer ses propres puces. Généralement, à partir de cette société, ils se concentrent sur les licences de leurs conceptions à d’autres sociétés et ne produisent pas de semi-conducteurs. Au lieu de cela, Qualcomm, Apple et d’autres fabricants de puces utilisent les conceptions d’Arm pour produire des puces. Ce n’est pas le cas, cependant, avec les plans qui ont été découverts.

Une nouvelle équipe « ingénierie des solutions », dirigée par Kevork Kechichian, sera chargée de créer les puces prototypes en question. Kechichian a précédemment travaillé chez NXP Semiconductors et Qualcomm.

Le but de la puce est de montrer ce que les conceptions de bras peuvent faire

Le mot « prototype » est la clé ici. Bien que ces efforts soient plus étendus que ce que la société britannique a fait dans le passé lorsqu’il s’agit de fabriquer sa propre puce, la société ne prévoit pas de concurrencer des géants de l’industrie tels que Qualcomm, MediaTek et Apple.

Le Financial Times a rapporté que des personnes proches d’Arm insistent sur le fait que le concepteur de puces n’a pas l’intention de vendre ou de concéder sous licence la puce sur laquelle il travaille. Cette position est cohérente avec la stratégie d’Arm jusqu’à présent.

Les conceptions d’Arm sont utilisées par plusieurs acteurs majeurs de l’industrie des puces, notamment Qualcomm et Apple. La société agit en tant que partie neutre qui octroie des licences de conception aux fabricants de puces, y compris aux sociétés concurrentes. Ce serait un changement radical de stratégie pour cette entreprise de concurrencer directement ses clients.

