Ménage de printemps : de quoi s’agit-il ?

Mes fenêtres sont vraiment sales en ce moment. Le soleil printanier me montre littéralement ce qui s’y est déposé en hiver.

Mais beaucoup de poussière s’est également accumulée dans les fissures et les coins des pièces. Les araignées et autres petites créatures ont élu domicile ici quand il faisait froid dehors. Avant c’était pire. Il y avait de la cuisine sur des poêles et du chauffage avec eux. Cela a laissé de la suie et des cendres.

Dès lors, un grand ménage a lieu au printemps : le grand ménage.

Quand faire le ménage de printemps ?

Il n’y a pas de bon moment pour le ménage de printemps. Une fois la saleté partie, la suivante viendra. Beaucoup commencent le nettoyage de printemps avec le début du printemps fin mars. D’autres un jour de vacances ou lorsqu’ils ont du temps le week-end. D’autres encore avant que la famille ne vienne les visiter pour les vacances de Pâques.

Aussi, une fois par an, nettoyez les coins difficiles d’accès (Image : Dyson)

Je fais le ménage de printemps lorsque le temps devient printanier et que les températures montent. Ensuite j’aère la pièce toute une journée et pas seulement un quart d’heure comme en hiver. Ensuite, il sèche mieux quand je l’ai essuyé.

Nettoyer les vitres fait partie du ménage de printemps

Aucun invité ne regardera sous votre canapé pour voir si vous y avez aussi nettoyé. Mais il le reconnaît immédiatement à vos fenêtres. Le nettoyage des vitres fait partie de chaque routine de nettoyage de printemps.

Beaucoup font cette tâche en premier, bien qu’il n’y ait rien à dire contre cela. À moins qu’il y ait un bouleau devant votre maison et que le comptage pollinique soit imminent. Ensuite, vous devriez attendre. Regardez simplement un calendrier pollinique.

Collègue Frank Müller nettoyant les fenêtres avec un aspirateur de fenêtre AEG (Image : Frank Müller)

Après un long hiver ou après le dénombrement pollinique, beaucoup de salissures peuvent s’être déposées sur les vitres. Vous pouvez maintenant utiliser plus de produits chimiques et utiliser un peu plus de puissance musculaire. Mais vous pouvez aussi vous faire aider. Ici, dans le blog des tendances, nous avons testé un robot lave-vitres et deux aspirateurs de vitres et nous en avons été très satisfaits.

Si vous avez déjà récupéré l’échelle de ménage du sous-sol pour nettoyer aussi les lucarnes : démonter et laver les rideaux fait aussi partie du grand ménage de printemps.

Le tambour de la machine à laver ne doit être qu’à moitié plein lorsque vous lavez vos rideaux. Retirez tous les crochets, les yeux et les rouleaux au préalable. 30 degrés sur un cycle doux devraient suffire, tout comme un détergent doux. Faites tourner les rideaux brièvement ou pas du tout et raccrochez-les immédiatement. Cela évite les plis.

Déplacer les meubles, enlever la poussière

Avec le grand ménage de printemps, vous nettoyez non seulement les allées et surfaces habituelles, mais aussi tout ce qui n’est pas prévu chaque semaine ou qui est souvent oublié :

radiateur

appuis de fenêtre

portes et cadres de porte

prises et interrupteurs

lampes et abat-jour

Bibliothèques et autres étagères et étagères

armoires

la télé

bureau

Lampe de bureau

moniteur

ordinateur

Pour les surfaces simples, il est préférable d’utiliser un chiffon humide – même si vous utilisez normalement un chiffon en microfibre. Le nettoyage de printemps ne consiste pas seulement à enlever la poussière. Nous avons déjà décrit comment vous pouvez nettoyer une télévision et un ordinateur portable dans d’autres articles.

Là où beaucoup de saleté s’est accumulée au fil du temps, il faut un aspirateur puissant (Image : )

À mon avis, un grand ménage avec beaucoup d’espace a besoin de deux aspirateurs : un qui fonctionne rapidement et facilement, un robot aspirateur ou aspirateur à main sans fil, et un aspirateur classique qui fonctionne avec beaucoup de puissance et à fond. Pour le nettoyage de printemps, vous avez besoin d’un aspirateur avec une puissance d’aspiration élevée et d’un accessoire approprié tel que des brosses pour tissus d’ameublement et des suceurs plats.

Vous devez passer l’aspirateur sur tous les tissus d’ameublement (canapé, fauteuils, chaises) et enlever toutes les taches qui s’y trouvent. Vous devez également déplacer les meubles pour nettoyer le dossier du canapé et ramasser tous les tapis. Les sols stratifiés et parquets doivent être essuyés avec un chiffon humide après avoir passé l’aspirateur. Vous vous épargnez un passage avec un aspirateur essuie-glace. Nous avons testé quelques modèles :

Un aspirateur peut aspirer et essuyer en une seule fois (Image : Peter Giesecke)

Dans la chambre, changez les couettes si vous en avez d’été et d’hiver. Lavez les lits et les oreillers. Ramassez le matelas, débarrassez-le de la poussière et laissez tout bien aérer. Éloignez le cadre du lit du mur pour nettoyer également derrière.

Ménage de printemps dans la cuisine

D’accord, il n’y a aucune raison d’inclure la cuisine dans votre ménage de printemps. Il a également besoin d’un nettoyage en profondeur de temps en temps, mais cela ne doit pas être fait au printemps. Sauf : Si tout l’appartement peut être à nouveau nettoyé, pourquoi pas la cuisine aussi ?

La cuisine devrait également être nettoyée en profondeur de temps en temps (Image : )

Lors du ménage de printemps dans la cuisine, mieux vaut s’occuper d’un appareil après l’autre :

Ménage de printemps dans la salle de bain

Comme pour la cuisine, il n’y a aucune raison de nettoyer la salle de bain lorsque le ménage de printemps est prévu. Vous devriez le nettoyer de temps en temps. Mais la même chose s’applique ici : si vous nettoyez déjà tout l’appartement, pourquoi omettre une pièce ?

Essuyez le meuble de la salle de bain en triant ce dont vous n’avez plus besoin ou ce qui est périmé. Nettoyez les miroirs (également dans le reste de l’appartement), nettoyez le lavabo, la douche, la baignoire et les toilettes. Concentrez-vous sur les endroits que vous manquez lors de votre brossage hebdomadaire.

Le calcaire s’accumule dans la salle de bain, mais pas seulement en hiver (Image : )

Des dépôts calcaires s’y sont souvent formés. La meilleure façon de s’en débarrasser est d’utiliser un nettoyant pour salle de bain, y compris les stries sur les carreaux. Nettoyez le coulis avec une pâte à base de bicarbonate de soude et d’eau tiède, appliquée avec une brosse à dents.

La machine à laver demande une attention particulière. Le calcaire peut également se déposer à l’intérieur, mais les bactéries et autres micro-organismes peuvent également se déposer sous forme de biofilm. Nous avons également notre propre article sur le nettoyage de la machine à laver.

Ménage de printemps sur le balcon

Si votre appartement a un balcon, vous devriez l’inclure dans votre ménage de printemps. Enfin, il y a la plantation de printemps. Mais vous devez d’abord nettoyer le sol et la balustrade.

Peu de nettoyage est nécessaire sur le balcon. La plantation demande plus de travail (Photo : Emre Can Acer/Pexels)

Nous avons eu de bonnes expériences avec un nettoyeur haute pression. Plus précisément, nous avons testé le Kärcher OC3. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de sortir les meubles de balcon du sous-sol et de les ramener à un brillant élevé. Et puis direction le marché du jardin. Ou installez le gril.

Un par un et savoir comment

Le ménage de printemps est un sujet fastidieux. Mais une fois que vous l’aurez derrière vous, vous vous sentirez à nouveau vraiment à l’aise entre vos quatre murs. Il n’y a plus d’araignées dans les coins et plus de lait en poudre dans la machine à café. Alors mettez-vous au travail !

Image en vedette :

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :