Snapchat essaie de battre ses concurrents en payant plus d’argent aux utilisateurs

Snapchat perd progressivement ses terres face à ses concurrents ces dernières années. La plate-forme de médias sociaux vise à continuer à rivaliser pour les créateurs ainsi que pour les utilisateurs. Il se lance actuellement dans une nouvelle voie pour embarquer plus de créateurs en proposant une offre plus alléchante. Un nouveau rapport affirme que Snapchat étend désormais son programme de partage des revenus. La raison derrière cela est d’atteindre plus de créateurs. Il ajoute également davantage de fonctionnalités destinées au public qui aideront les créateurs à être découverts plus facilement.

Snapchat décrit l’exigence pour gagner des revenus sur la plate-forme

L’année dernière, Snapchat a introduit une nouvelle publicité mid-roll. Il s’agissait d’aider les créateurs à générer de l’argent sur la plateforme. Cependant, les créateurs ont besoin de certains critères pour pouvoir gagner des revenus sur Snapchat. Pour être éligible, le créateur doit avoir au moins 50 000 abonnés, 25 millions de vues mensuelles et au moins 10 publications par mois.

D’un autre côté, le pouvoir appartient toujours à l’entreprise de déterminer qui est admissible au partage des revenus. Cependant, ces mesures donnent aux créateurs une image plus claire de ce qu’ils doivent faire pour se qualifier. Même si les revenus publicitaires ne sont pas le seul moyen de gagner de l’argent sur Snapchat, les créateurs pensent que c’est mieux et beaucoup plus transparent. Une autre façon pour les créateurs de gagner de l’argent sur la plate-forme consiste à utiliser le fonds des créateurs axé sur la musique. Le fonds des créateurs rémunère en fait les créateurs pour le contenu phare populaire.

Si votre compte sur Snapchat ne reçoit pas l’attention nécessaire ou ne se développe pas, la société a introduit une nouvelle fonctionnalité pour vous aider à développer votre compte et vos vues. Avec les profils et les histoires accessibles au public, les créateurs peuvent désormais partager du contenu privé « d’amis » et du contenu visible publiquement à partir du même compte. Tous les utilisateurs peuvent également être en mesure d’afficher des analyses et d’autres mesures afin de suivre les performances de leur compte.

Snapchat explore les moyens pour les créateurs de générer des revenus et de réussir

Un autre changement notable est que les utilisateurs peuvent désormais enregistrer des histoires. Ils peuvent également publier du contenu spécifique sur leurs profils publics. Selon Snap, cela donnera aux utilisateurs une voie pour devenir des créateurs plus prolifiques. Cela s’applique également aux utilisateurs qui ne sont pas encore éligibles pour devenir Snap Stars. Cependant, la plupart de ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour les utilisateurs âgés de 18 ans et plus.

Ces nouvelles fonctionnalités permettront à Snap de réduire les frontières entre le contenu public et le contenu des amis. Depuis quelque temps, Snap se vante d’être la principale plateforme de messagerie pour les vrais amis. Il a également déclaré que la disparition des messages réduisait la pression sociale contrairement à d’autres concurrents. Cependant, il semble que ce soient des limitations qui empêchent les créateurs de gagner des revenus. Pour cette raison, Snap cherche des moyens d’équilibrer les deux sens. Cela permettra aux créateurs de réussir sur Snap tout en gagnant des revenus.

