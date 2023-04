Voici la meilleure console de jeu à acheter en 2023 !

En 2023, plusieurs consoles de jeux sont disponibles pour les joueurs. Ceux-ci incluent la PlayStation 5, la Xbox Series X|S, la Nintendo Switch, le Steam Deck et le Nvidia Shield. La nouvelle génération de consoles de salon est arrivée en 2020, avec la PlayStation 5 et les Xbox Series X et Series S. La Nintendo Switch est sortie dès 2017. Bien qu’il y ait eu des pénuries de certaines consoles, comme la PS5, les choses sont maintenant plus ou moins revenir à la normale.

La guerre des consoles entre Microsoft, Sony et Nintendo est toujours en cours. Cette rivalité s’étend au-delà des titres proposés et inclut leurs services de jeux à la demande, tels que Xbox Game Pass et PlayStation Plus. Avec autant d’options disponibles, il peut être difficile de décider quelle console choisir en 2023. En fin de compte, la décision dépendra de ses préférences de jeu, de son budget et de ses exigences graphiques.

Pour aider les gamers à prendre une bonne décision, voici un tour d’horizon complet du marché des consoles de jeux en 2023. En plus de la console elle-même, il est important d’avoir une TV gamer adaptée avec HDMI 2.1 et un bon casque pour une expérience de jeu immersive. Pour ceux qui recherchent une expérience plus nostalgique, plusieurs consoles de jeu rétro sont également disponibles.

Les meilleures consoles de jeu à considérer en 2023 incluent la Microsoft Xbox Series X, la Microsoft Xbox Series S, la Sony PlayStation 5, la Nintendo Switch OLED, la Nintendo Switch Lite et le Valve Steam Deck. Chaque console a ses propres caractéristiques et avantages uniques, ce qui rend important pour les joueurs de faire leurs recherches avant de faire un achat.

Les meilleures consoles de jeu à considérer en 2023

Xbox série X

Microsoft fait de grandes promesses avec la Xbox Series X. C’est une console puissante capable de faire tourner des jeux en 4K natif tout en restant silencieuse. Cependant, la console est massive et peut ne pas tenir dans tous les supports de télévision. Il est recommandé de le placer verticalement pour un meilleur refroidissement.

Pendant le jeu, la Xbox Series X reste très silencieuse, même lorsque vous jouez à des jeux exigeants. L’interface est simple à utiliser et fonctionne bien. La rétrocompatibilité avec les titres Xbox 360 et Xbox One est impressionnante, car la plupart des titres fonctionnent avec une résolution et une fréquence d’images améliorées.

Cependant, la liste des exclusivités intéressantes est limitée et pourrait ne pas s’améliorer dans un avenir proche car Sony a sécurisé les projets les plus prometteurs. L’abonnement Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft donne accès à un large catalogue de jeux. L’abonnement est en constante expansion et constitue un argument de vente majeur pour la console. De plus, il existe un moyen d’obtenir un abonnement à moitié prix.

Xbox série S

Microsoft a modifié le schéma de sortie habituel de la console en proposant une version allégée de son produit phare dès la sortie de la boîte. La console Xbox Series S a des graphismes moins puissants, moins de RAM et un SSD plus petit.

Du coup, la console se situe à mi-chemin entre la Xbox One X et la Xbox Series X. Elle peut tout de même charger les jeux rapidement, mais elle est destinée à être jouée en Full HD plutôt qu’en 4K, et la qualité globale du rendu est moindre.

Malgré ce downgrade, la Xbox Series S est plus compacte et plus silencieuse que son homologue plus puissante. L’abonnement Xbox Game Pass donne également accès à de nombreux jeux. Cependant, la taille plus petite du SSD soulève des inquiétudes quant à la viabilité à long terme de la console, car les jeux continuent d’augmenter en taille.

Dans l’ensemble, la Xbox Series S est une bonne option pour les joueurs occasionnels qui souhaitent jouer en Full HD sans dépenser beaucoup d’argent.

Playstation 5

La PlayStation 5 est grande et puissante, encore plus grande que la Xbox Series X. Son design peut ne pas plaire à tout le monde et elle peut être placée correctement. Le bruit est mieux maîtrisé que sur la PS4 Pro, mais il n’est pas totalement silencieux et varie selon les modèles.

La manette PS5 a évolué, elle est plus grande et plus facile à tenir. Les gâchettes arrière sont adaptatives et les vibrations sont améliorées. L’interface est plus claire et plus fluide. Le stockage est limité à 667 Go, mais un deuxième SSD au format M2 peut être ajouté.

Le catalogue et les exclusivités de la PS5, telles que God of War : Ragnarok et Horizon, sont ses principaux arguments de vente. La rétrocompatibilité est presque parfaite et la meilleure façon de profiter des jeux PS4.

Édition numérique PS5

La PS5 Digital Edition n’a pas de lecteur optique, mais elle coûte 100 $ de moins que la PS5 standard, ce qui pourrait la rendre attrayante pour certains acheteurs, en particulier lorsque la console est rare.

La PS5 Digital Edition est plus petite que la PS5 standard, mais elle a les mêmes capacités de performances. Cependant, le passage à un format entièrement numérique présente certains inconvénients. Comme vous ne pouvez pas utiliser de disques de jeu physiques, vous devez payer plus pour les versions numériques des jeux, et vous ne pouvez pas non plus lire aucun de vos disques de jeu PS4 existants sur la console.

Cela indique que si vous possédez des copies physiques de vos jeux PS4, vous ne pourrez pas les utiliser sur la PS5 Digital Edition. Cela pourrait être une grande déception pour certains joueurs.

Au final, la PS5 Digital Edition est une console de haute qualité, mais elle pourrait finir par vous coûter plus cher à long terme. Si la console avait un service d’abonnement à des jeux similaire au « Game Pass » de Microsoft, ce serait plus attrayant. Cependant, pour l’instant, nous vous recommandons d’acheter la PS5 standard à la place.

Commutateur Nintendo

Nintendo a sorti le Switch en 2017 en tant que console hybride que les utilisateurs peuvent jouer en mode portable et TV. Cependant, la rumeur Switch Pro pour 2021 était fausse, et à la place, Nintendo a sorti le Switch OLED. Cette nouvelle version ne propose pas d’écran Full HD mais dispose à la place d’une dalle OLED. Il s’agit d’un changement technologique important.

Nintendo en a profité pour augmenter la taille de l’écran à 7 pouces tout en conservant les mêmes dimensions de console. Cependant, la définition ne change pas, et l’image est légèrement moins nette. Le passage à OLED est toujours une amélioration significative, car les couleurs vives et les noirs infinis rendent le jeu plus agréable. Mais ce n’est pas idéal pour jouer en plein soleil.

Le dock du Switch OLED présente un design légèrement revu et un connecteur Ethernet, facilitant la connexion de la console à internet sans adaptateur USB. Le stockage de base atteint désormais 64 Go, mais la plupart des joueurs auront toujours besoin d’une carte microSD. Sous le capot, rien n’a changé, et le Switch OLED dispose du même processeur Tegra et de la même batterie que la version originale.

Malheureusement, les contrôleurs Joy-Con restent les mêmes et développent souvent des problèmes après quelques mois d’utilisation, malgré les affirmations de Nintendo d’amélioration constante. Cependant, Nintendo propose désormais des réparations gratuites pour les problèmes de dérive des Joy-Con, même si les contrôleurs ne sont plus sous garantie.

En conclusion, la Switch OLED est la meilleure version de la console, mais cela ne vaut pas la peine de la mettre à niveau si vous possédez déjà la Switch d’origine. Si vous avez un budget limité, vous pouvez opter pour le Switch classique, qui est généralement disponible pour moins cher que la nouvelle version OLED. Cependant, l’achat d’une Switch est justifié par le vaste catalogue de jeux Nintendo qui ne sont accessibles qu’avec cette console de la société basée à Kyoto. Si vous voulez jouer à des titres populaires comme Zelda, Pokémon, Mario ou Splatoon, un Switch est indispensable.

Basculer Lite

La Switch se décline en deux modèles : le classique et le Lite. Le modèle Lite est destiné aux joueurs qui souhaitent jouer uniquement en mode portable. Il ne peut pas se connecter à un téléviseur ou se détacher de ses contrôleurs.

Le modèle Lite n’a pas les cadres sur les côtés qui accueillent normalement le Joy-Con, ce qui le rend plus solide, plus léger et plus compact. Il dispose d’un écran de 5,5 pouces, plus petit que les 6,2 pouces du modèle classique. Son autonomie est d’environ 6 heures selon l’utilisation.

Le modèle Lite est une bonne option pour ceux qui veulent économiser de l’argent, car il est cent dollars moins cher que le modèle classique. Cependant, certains jeux ne lui sont pas compatibles, notamment ceux qui nécessitent une détection de mouvement.

Plate-forme de vapeur de valve

Valve, connu pour Steam et Half Life, nous a surpris en entrant dans le monde du jeu mobile. L’entreprise était plus axée sur les grands PC et la réalité virtuelle.

Le Steam Deck ressemble à un PC portable au format console, ce qui est un concept depuis plus de 18 ans. Ce n’est pas très portable en raison de sa taille et de son poids, mais il offre une variété d’options de jeu. Les matériaux utilisés dans la construction ne sont pas durables, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa solidité à long terme.

L’APU AMD dispose d’un processeur Zen 2 à 4 cœurs avec une puce graphique RDNA 8 Compute Unite. Vous pouvez jouer à Doom Eternal et Elden Ring, mais la machine a tendance à surchauffer. Une mise à jour est disponible pour résoudre ce problème. L’autonomie de la batterie est comprise entre 2 et 5 heures.

Le Steam Deck n’est pas destiné au grand public, mais à ceux qui peuvent réparer et ajuster ses éléments. Il vaut mieux attendre une nouvelle génération qui pourrait être lancée prochainement.

Verdict

En conclusion, le marché des consoles de jeu en 2023 offre un large éventail d’options parmi lesquelles les joueurs peuvent choisir. Avec autant de consoles incroyables disponibles, il est important de déterminer ses besoins et ses préférences afin de faire le meilleur choix.

