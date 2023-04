Le thermostat Nest bénéficie aujourd’hui de la prise en charge de Matter, y compris la compatibilité Apple Home

Le déploiement de Matter dans l’écosystème de Google a été relativement rapide, et maintenant l’entreprise prend en charge un autre appareil. Le thermostat Nest 2020 ajoute la prise en charge de Matter, avec le déploiement à partir d’aujourd’hui.

Le nouveau thermostat Nest, sorti il ​​y a près de trois ans à ce stade de 2020, a fait ses débuts en tant que version plus abordable du produit phare de Nest. Et tout ce temps plus tard, c’est toujours le seul nouveau produit de thermostat que Google a lancé, avec le Nest Learning Thermostat sorti en 2015 toujours disponible aujourd’hui.

Mais c’est le modèle 2020 qui reçoit une mise à jour majeure à partir de cette semaine, Google lançant la prise en charge de Matter pour le thermostat Nest à partir d’aujourd’hui.

La mise à jour, annoncée dans un article de la communauté, ouvre le thermostat Nest à la nouvelle norme de maison intelligente et aux avantages qui en découlent. Le plus grand avantage que les utilisateurs apprécieront est la possibilité pour les propriétaires de thermostats Nest de régler les températures et de profiter des commandes de base de leurs thermostats sur les plates-formes de maison intelligente compatibles avec Matter.

Bonne nouvelle! Nous déployons la compatibilité Matter pour notre dernier thermostat Nest sorti en 2020. Cela indique que vous pouvez désormais régler la température et modifier le mode de votre thermostat avec plusieurs plates-formes et applications de maison intelligente certifiées Matter.

Comme The Verge l’a confirmé, cela inclut Apple Home, ce qui indique que les utilisateurs d’iOS 16.4 peuvent utiliser le thermostat Nest dans l’application de contrôle domestique d’Apple sans avoir besoin de matériel ou de services tiers. Celui-ci sera disponible via un code d’association Matter qui apparaîtra dans l’application Google Home et permettra aux utilisateurs d’associer le thermostat à toute autre application compatible Matter. Notamment, cependant, vous aurez probablement besoin d’un téléphone Android pour ce faire, car l’application Google Home sur iOS ne prend pas encore en charge Matter.

Notamment, le thermostat Nest est l’un des premiers thermostats à prendre en charge la norme Matter.

Le thermostat Nest recevra sa mise à jour Matter à partir d’aujourd’hui avec le déploiement qui aura lieu « au cours des prochaines semaines », mais c’est le seul thermostat mis à jour. Google est apparemment toujours en train d’explorer Matter pour le Thermostat E et le Learning Thermostat. La société a également mentionné à The Verge que les futurs thermostats Nest seront livrés avec le support Matter prêt à l’emploi.

