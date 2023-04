Les détails de la tablette Google Pixel dévoilés avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes !

Google se prépare à sortir sa nouvelle tablette Pixel, et 9to5Google a des informations privilégiées à ce sujet. La date de sortie de la tablette ne devrait être que quelques semaines après celle du Pixel 7a. Le 10 mai, Google tiendra sa conférence annuelle, Google I/O, dédiée aux développeurs. Lors de cet événement, Google dévoilera ses nouveaux produits matériels et logiciels, notamment le Pixel 7a, Android 14 et le Pixel Fold, qui est le tout premier smartphone pliable de la société.

De nouveaux détails révélés sur la prochaine tablette Pixel de Google

Il y a aussi des rumeurs sur la tablette Pixel, que Google a annoncée l’année dernière. L’appareil a fait l’objet de nombreuses spéculations au cours des derniers mois, et 9to5Google a révélé de nouveaux détails à ce sujet. La tablette Pixel sera livrée avec une station d’accueil qui peut recharger l’appareil et diffuser de la musique. Il transformera également la tablette en Google Smart Display. Cependant, aucun chargeur ne sera fourni dans le package d’achat.

La tablette Pixel sera lancée avec au moins 8 Go de RAM et deux options de stockage. Il sera également livré avec un Tensor G2 et Android 13. La tablette aura un bouton dédié à la confidentialité, qui peut être utilisé pour désactiver le microphone et la caméra. La tablette Pixel sera disponible en quatre couleurs, dont vert/noir et blanc/beige, que nous avons déjà vues. Une couleur gris anthracite peut également être disponible, mais il n’y a aucune information sur la quatrième couleur.

La date de sortie de la tablette Pixel aura lieu en juin, quelques semaines voire plus d’un mois après le Pixel 7a, qui sera lancé le 10 mai. La tablette Pixel sera certainement un ajout passionnant à la gamme d’appareils de Google, et nous avons hâte de voir ce qu’il peut faire. Restez à l’écoute pour plus de détails à cet égard.

