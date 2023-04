Si vous recevez ce message sur votre téléphone, le mieux est toujours de ne pas répondre

Le message au centre du communiqué de presse de la police postale commence par une demande banale et tente d’accrocher les personnes qui ont des enfants. Une fois répondues, selon la Police Postale, une série de demandes de virements vers des cartes prépayées débute.

« Salut papa/maman, c’est mon nouveau numéro. Vous pouvez l’enregistrer et m’envoyer un message sur WhatsApp lorsque vous l’aurez lu ! ». Le message nous est parvenu par SMS, ce qui (sauf si vous êtes une banque ou un opérateur téléphonique) n’est pas très courant. Nous avons suivi les instructions, mais à partir d’un numéro différent. Aucune réponse. Selon la Police postale, ce message est pourtant arrivé dans les notifications de plusieurs smartphones ces dernières semaines. Il s’agit très probablement clairement d’une arnaque. En fait, on pourrait le comprendre un peu aussi : du moins pour le moment on ne sait pas qu’on a des enfants à charge capables d’utiliser un smartphone.

Concrètement, le risque est qu’il s’agisse d’une des arnaques les plus dangereuses, notamment pour les utilisateurs plus âgés qui ont encore quelques difficultés à gérer les applis : « Si vous recevez un message de votre enfant qui vous avertit qu’il a cassé le téléphone et vous demande de enregistrez votre nouveau numéro dans les contacts de votre carnet d’adresses, il pourrait s’agir d’une arnaque. Le premier message sera suivi de demandes d’argent inhabituelles, le rechargement d’une carte prépayée, les identifiants pour accéder au compte courant ».

Que faire lorsque vous recevez ces messages

La solution proposée par la poste est drastique : « Ne répondez pas au message, supprimez la conversation et, si vous l’avez enregistrée, supprimez le numéro du carnet d’adresses ». Les escroqueries ciblant les liens familiaux sont désormais répandues et le scénario est toujours le même. Vous essayez d’abord l’approche, puis vous commencez avec de petites sommes, puis vous commencez à demander des transferts de plus en plus importants. Dans ce cas, il semble que la stratégie des escrocs soit celle de Spread and Pray, spread and pray. Ils essaient d’envoyer le même message à des centaines de contacts jusqu’à ce que quelqu’un morde à l’hameçon.

