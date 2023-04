Ces téléphones ont battu l’iPhone 14 Pro Max lors du test de vitesse de téléchargement le plus rapide

Un autre aspect du rapport sur les performances mobiles d’Ookla pour le premier trimestre 2023 est la comparaison d’appareils spécifiques entre Apple, Samsung et Google. Alors que l’iPhone 14 Pro Max était roi en ce qui concerne les vitesses de téléchargement médianes l’automne dernier, pour le premier trimestre 2023, ce n’était pas le cas. Voici les trois smartphones qui étaient plus rapides.

Ookla a partagé son dernier rapport sur les performances mobiles comparant les principaux opérateurs américains pour les vitesses de téléchargement et de téléchargement, la cohérence, la disponibilité, etc.

Parallèlement à cela, l’étude montre comment les smartphones les plus populaires aux États-Unis se sont empilés au premier trimestre 2023 pour la vitesse et la latence de téléchargement/téléchargement.

Alors que l’iPhone 14 Pro Max a remporté la couronne de vitesse au troisième trimestre avec une vitesse de téléchargement médiane de 147 Mbps et une vitesse de téléchargement de 17 Mbps, le produit phare d’Apple a perdu ce titre au quatrième trimestre. Il s’avère que les derniers appareils de Samsung et de Google ont également pu le battre au premier trimestre de cette année.

Smartphones les plus rapides par vitesse de téléchargement

Le nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra a remporté la première place avec une vitesse de téléchargement médiane de 161,86 Mbps, le Galaxy Z Fold4 arrivant en deuxième position avec 143,56. Le Pixel 7 Pro de Google a décroché la troisième place à 132,57 Mbps.

L’iPhone 14 Pro Max est arrivé quatrième à 130,99 Mbps. Ces chiffres placent les vitesses de téléchargement médianes du S23 Ultra à 23 % plus rapides que celles de l’iPhone 14 Pro Max.

Les vitesses de téléchargement et la latence étaient toutes proches, mais le Galaxy S23 Ultra était en tête avec 16,19 Mbps pour le téléchargement et le Pixel 7 Pro avait la latence la plus faible à 50 ms.

Pour la vue d’ensemble en regardant les vitesses de téléchargement médianes pour tous les appareils iPhone et Samsung, ce dernier a pris l’avantage avec des vitesses médianes de 91,57 Mbps par rapport aux 76,92 Mbps d’Apple.

Ceux-ci étaient tous deux en hausse par rapport au quatrième trimestre lorsque Samsung a vu 65,94 et Apple avait 62,49 Mbps. Samsung a également devancé Apple pour des vitesses de téléchargement médianes et une latence inférieure de deux millisecondes.

Consultez le rapport mobile Ookla pour plus de résultats de performance par opérateur. Nous devrons attendre et voir si Apple peut récupérer la couronne de vitesse de téléchargement médiane avec l’iPhone 15 cet automne.

Image du haut via PhoneBuff

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :