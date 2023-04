Windows 11 a une nouvelle fonctionnalité pour détecter votre présence à proximité !

Si vous êtes un utilisateur de Windows 11 et que vous attendez avec impatience les dernières fonctionnalités de confidentialité et de sécurité des données, vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps. Bien que la mise à jour KB5025299 soit disponible dans le programme Windows 11 Insider, elle n’est pas encore disponible pour le grand public. Néanmoins, la fonctionnalité à venir mérite d’être prise en compte car elle promet d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur.

Alors, en quoi consiste exactement cette fonctionnalité ? Il s’agit de capteurs de présence. Les nouveaux paramètres et API permettent une gestion plus efficace de l’accès des applications sélectionnées à ces capteurs. La détection de présence fait référence à la détection de la présence de l’utilisateur, et avec cette fonctionnalité activée, les capteurs peuvent lire des informations indiquant si l’utilisateur est présent, absent ou simplement n’utilise pas l’appareil. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour améliorer la confidentialité, la réactivité et la productivité des utilisateurs de Windows 11.

Windows 11 dispose d’un nouveau système censé détecter notre présence à proximité

L’un des principaux avantages de cette fonctionnalité est l’amélioration du contrôle de la confidentialité. Les utilisateurs peuvent empêcher les applications de collecter et d’utiliser des données en ayant plus de contrôle sur l’accès aux capteurs. Un autre avantage est le verrouillage automatique de l’appareil lorsqu’il est laissé sans surveillance, ce qui peut aider à protéger les fichiers sensibles et d’autres informations. De plus, cette fonctionnalité peut se traduire par une meilleure autonomie de la batterie, car l’écran s’éteint ou l’ordinateur se met en veille plus rapidement lorsque l’utilisateur n’utilise pas activement Windows.

La meilleure partie? Microsoft donne la priorité à la confidentialité des utilisateurs avec cette fonctionnalité. La société ne collecte aucune image ou métadonnée liée à l’utilisation de cette fonctionnalité. Tout se passe localement sur l’appareil. Cela garantit que les données utilisateur sensibles restent privées et sécurisées.

Bien que cette fonctionnalité soit actuellement testée dans la dernière mise à jour bêta de Windows 11. Cela nous donne une idée de ce que Microsoft nous réserve dans les futurs correctifs. Récemment, la société nous a surpris avec l’intégration de Chat GPT. Et il pourrait y avoir bien d’autres surprises à l’horizon.

La mise à jour KB5025299 pour le programme Windows 11 Insider introduit une nouvelle fonctionnalité. Cette fonctionnalité promet d’améliorer la confidentialité des utilisateurs et la réactivité de l’appareil. Il offre un meilleur contrôle de l’accès au capteur, un verrouillage automatique de l’appareil et une durée de vie de la batterie améliorée. Les utilisateurs de Windows 11 devraient faire l’expérience d’une différence significative grâce à cette fonctionnalité. Bien qu’il ne soit pas encore disponible pour les consommateurs en général, il vaut vraiment la peine de garder un œil sur les futures mises à jour de Microsoft.

