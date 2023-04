Realme 11 Pro passe par la certification BIS; Le lancement est imminent

Peu de temps s’est écoulé depuis le lancement de la série Realme 10. En fait, la société a lancé récemment une nouvelle variante pour la série 10, et même une édition Coca-Cola. Malgré cela, Realme se prépare à lancer la série Realme 11. Ce n’est pas une grande surprise pour les fans passionnés de Realme, après tout, la marque avait l’habitude de lancer deux générations numérotées chaque année. Compte tenu de la structure habituelle de la gamme, nous nous attendons à ce que Realme apporte un Realme 11, un Realme 11 Pro et une variante Pro+. Aujourd’hui, le Realme 11 Pro a été repéré sur le Bureau of Indian Standards, ce qui indique une sortie imminente dans le pays.

Le prétendu Realme 11 Pro a passé la certification BIS avec le numéro de modèle RMX3771. Le numéro de modèle confirme l’identité du téléphone en tant que variante Pro. De plus, un Realme RMX3761 a également été repéré à côté de ce téléphone, nous supposons donc qu’il s’agit du Realme 11 vanille. Les deux appareils ont déjà été repérés sur les certifications 3C et TENAA. Nous pouvons conclure que Realme franchit les étapes nécessaires pour lancer ces appareils en Chine et en Inde.

La sortie de Realme 11 et Realme 11 Pro est imminente

La FCC a également certifié une variante différente baptisée RMX3760, qui devrait être une autre version du Realme 11. Selon la FCC, le Realme 11 contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de seulement 33 W. C’est une norme pour les téléphones économiques de Realme, nous supposons que le Realme 11 Pro en aura plus que cela. On s’attend à une charge de 65W au minimum, après tout, c’est aussi l’une des options de charge « de base » proposées par une marque qui sait atteindre des taux de charge de 240W. Pour en revenir à la vanille, la FCC confirme également Android 13 qui devrait avoir Realme UI 4.0 en cours d’exécution.

Un point intrigant est le manque de 5G pour le Realme 11 avec RMX3760. Nous ne savons pas si c’est le cas pour toutes les variantes ou juste pour celle-ci en particulier. Ce ne sera pas une surprise de voir la marque lancer un Realme 11 4G et un Realme 11 5G à ce stade. Quant au Realme 11 Pro, nous nous attendons à ce qu’il soit un smartphone 5G.

Le Realme 11 Pro dispose d’un écran FHD+ de 6,7 pouces. Nous ne savons pas s’il s’agit d’un écran LCD ou d’un AMOLED à ce stade. L’appareil aura jusqu’à 12 Go de RAM et 1 To de stockage interne. Le téléphone tirera son énergie d’une batterie de 4 780 mAh avec une charge rapide de 67 W. Le Realme 10 Pro+, quant à lui, apporterait un écran OLED incurvé, un appareil photo principal de 200 MP et une charge rapide de 100 W.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle Realme évolue, nous nous attendons à ce que ces appareils soient lancés très bientôt. Il convient de noter que nous prévoyons une sortie multirégionale dans un court laps de temps.

