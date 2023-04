Les parents publient en moyenne 300 photos de leurs enfants par an, et c’est un problème

Une étude de la SIP, la Société italienne de pédiatrie a mis en lumière les risques du phénomène, notamment la pédopornographie en ligne et la violation de la vie privée des mineurs.

Depuis des années, des photos d’enfants mangeant, dormant, jouant, soufflant les bougies du gâteau ou se saluant avec un sourire édenté sont apparues sur les réseaux sociaux. Les parents publient les clichés et aussitôt les posts gonflent de likes et de coeurs. Il y a aussi ceux qui ont vu de l’avant et qui ont bâti une entreprise sur leurs enfants qui fabriquent des choses. En un mot, ils ont réussi à monétiser même la pappetta du dimanche soir. A un certain moment, le phénomène prend une telle ampleur qu’il mérite un nom : le partage. Contraction de sharing (partage) et parentalité (parenting) et a été officiellement baptisé en juin 2022 par l’Oxford English Dictionary.

Maintenant, une étude de SIP, la Société italienne de pédiatrie, a traduit la tendance en chiffres. Chaque année, les parents publient 300 photos des enfants sur les réseaux sociaux, et avant le cinquième anniversaire ils en ont déjà partagé près de 1 000. Cependant, avec les photos, ils font également circuler involontairement des informations personnelles susceptibles de nuire à l’image et à la santé physique et psychologique des enfants.

Que disent les pédiatres

L’étude a été publiée en ligne et sera présentée dans le Journal of Pediatrics, de l’Association européenne de pédiatrie, le premier auteur est Pietro Ferrara, chef du groupe d’étude pour les droits de l’enfant du SIP. Sur le podium des réseaux sociaux les plus utilisés par les parents se trouvent Facebook, où aboutissent 54% des clichés, 16% sur Instagram, et 12% sur Twitter. Les chercheurs ont également analysé les contenus, principalement des photographies d’enfants pendant qu’ils dorment, jouent ou mangent sont publiées, il y a aussi des clichés pour immortaliser des anniversaires comme les anniversaires, Noël, les baptêmes, ou le premier jour d’école.

« Cependant, il ne faut pas sous-estimer que cette pratique peut être associée à une série de problèmes qui touchent principalement les enfants », explique Pietro Ferrara. « Souvent, en effet, les parents ne pensent pas que ce qui est partagé sur les réseaux sociaux, parfois même très personnel et détaillé, expose dangereusement les enfants à une série de risques, d’abord l’usurpation d’identité », mais pas seulement, les images pourraient même être téléchargés sur des sites pédopornographiques. Une enquête de l’Australian eSafety Commission a montré que 50 % du contenu de ces plateformes provient des réseaux sociaux.

Les problèmes et les risques du partage

Outre les risques liés à la sécurité du mineur, les coups, expliquent les auteurs, pourraient également créer de la gêne pour l’enfant une fois devenu adulte. Et à ce stade, il serait très difficile de pouvoir supprimer les photos du Web. Non seulement cela, le partage de photos sur les réseaux sociaux par les parents pourrait « priver les enfants de leur droit à déterminer leur propre identité ». D’un point de vue psychologique, en effet, le risque est de développer un faux self. Être exposé depuis l’enfance sur les réseaux sociaux médias, les enfants peuvent développer des barrières défensives qui compromettent l’authenticité. Après tout, ils ne peuvent pas apprendre la différence entre le public et le privé, quand tout, même leurs photos de cuvettes de toilettes, est publié sur les réseaux sociaux.

En général, comme l’explique Ferrara, le problème est le résultat d’un manque de sensibilisation. Les parents ne respectent pas le droit de l’enfant à la vie privée. « Dans notre système juridique, l’image de la personne est protégée par diverses règles : la loi sur le droit d’auteur qui prévoit qu’aucun portrait d’une personne ne peut être exposé sans le consentement de celle-ci, l’article 10 du code civil qui autorise la demande de suppression d’une image qui porte atteinte à la dignité d’un sujet avec la possibilité conséquente d’indemnisation des dommages. Cependant, il convient également de souligner une ambiguïté des réglementations qui protègent l’image car nous parlons de « consentement de l’intéressé » qui, dans le cas d’un mineur, doit être offerte par son représentant légal (article 316 du Code civil), c’est-à-dire le parent ».

La facture en France et les perspectives en Italie

SIP’s n’est pas la seule étude sur le phénomène, le rapport 2018 du Children’s Commissioner for England estimait qu' »un enfant moyen apparaît sur 1 300 photographies mises en ligne avant l’âge de 13 ans, sur ses propres comptes, ceux de ses parents ou des membres de sa famille ». Selon l’Observatoire de la Parentalité & de l’Éducation numérique dans les sociétés occidentales plus de 40% des parents publient des photos ou des vidéos de leurs enfants. Tout cela se passe évidemment sans le consentement des enfants, la raison est anodine, ils n’ont pas l’âge de le donner. Comme l’explique Save the Children, les photos ou vidéos sur les réseaux sociaux sont « des traces numériques sur lesquelles les enfants n’ont aucun contrôle, mais qui s’installent sur le net pour devenir une partie de l’identité numérique des enfants ».

Sur ces bases, le Parlement français a approuvé le projet de loi proposé par le député Bruno Studer pour garantir aux mineurs le droit à leur image. Le thème trouve également un terrain fertile en Italie, et le chaos français pourrait devenir un précédent pour adopter des mesures plus strictes sur les réseaux sociaux. Déjà en novembre 2022, l’Autorité des droits de l’enfant a soumis le dossier au gouvernement.

Suggestions SIP

Le SIP, attaché à la recherche, a également listé les recommandations pour ne pas sous-estimer le phénomène. Tout d’abord, vous devez être conscient qu’en publiant les photos de vos enfants, vous créez un dossier numérique sans le consentement de l’enfant. Il faut également faire attention au contenu que vous partagez car il pourrait révéler des informations et exposer des mineurs, par exemple en regardant une photo du premier jour d’école, il pourrait être facile de deviner à quelle école l’enfant est scolarisé. Les pédiatres recommandent également d’éviter les photos de nu, qui pourraient être exploitées et utilisées sur des sites pédopornographiques, et d’activer les notifications pour vous alerter lorsque le nom de votre enfant apparaît sur les moteurs de recherche.

Enfin, reprenant l’article 31 de la Constitution qui « protège la maternité, l’enfance et la jeunesse, en promouvant les institutions nécessaires à cet effet » et la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’adolescent, ils nous invitent à respecter le consentement et le droit à la vie privée des mineurs. « Les pédiatres sont des acteurs centraux pour sensibiliser les parents aux dangers liés au partage en ligne. Pour protéger la vie privée des enfants, on peut expliquer aux familles quelles sont les stratégies de défense possibles. Il est important de soutenir les mères et les pères, en équilibrant la tendance naturelle à partager fièrement les progrès des enfants avec des informations sur les risques liés à la pratique du partage », déclare la présidente du SIP Annamaria Staiano.

