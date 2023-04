Netflix a un nouveau rival : c’est quoi Max, la plateforme prête à lancer la série Harry Potter

Plateforme de streaming Warner Bos. Discovery se transforme en Max, avec ce mouvement, il vise à gagner 130 millions d’abonnés d’ici 2025.

David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discover, a déclaré en 2021 « J’ai un plan solide ». Deux ans plus tard présente le rebranding officiel de la plateforme de streaming HBO Max Warner Bos. Discovery change de nom, devient MAX et sera disponible le 23 mai. Le concept de base est simple : l’union fait la force. Surtout dans une période où la guerre sauvage du streaming met à genoux même les géants du secteur. Pensez à Netflix. Et ainsi la bibliothèque HBO et la réalité Discovery ne font plus qu’un.

Bien sûr, il peut être étrange de trouver des séries comme les « Sopranos » et immédiatement en dessous « Le médecin écrase les boutons », le principal problème pour le nouveau-né Max sera la crédibilité. D’un autre côté, cependant, il a ses atouts dans sa manche, et d’ailleurs, pour repartir en trombe, il a déjà présenté ses prochaines sorties : la nouvelle série télé Harry Potter, la préquelle de Game of Thrones sur le Chevalier des Sept Royaumes, mais aussi le spin-off de The Big Bang Theory.

Les futurs projets de Warner Bros.

Warner Bros. Discovery avec cette décision vise à gagner 130 millions d’abonnés d’ici 2025. Ce ne sont pas que des données mais une déclaration de guerre contre Netflix, qui compte désormais 231 millions d’abonnés et Disney+, avec 235. La société s’attend à atteindre le seuil de rentabilité l’année prochaine. et être rentable les deux suivants.

Aux États-Unis, MAX aura trois niveaux de prix : 9,99 $/mois, avec deux flux HD et de la publicité, 15,99 $/mois pour un service ininterrompu, 19,99 $/mois, toujours sans publicité, mais en plus, il a également la possibilité de télécharger 100 contenus sur une fois, et utilisez quatre flux en 4K. Zaslav a promis que l’application serait plus rapide et de meilleure qualité. Lors d’un événement de presse en ligne, le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a officiellement annoncé la fusion de 43 milliards de dollars. Il a dit que l’année dernière était une période de « restructuration » et qu’ils cherchent maintenant à voir « quelles histoires nous raconterons qui définiront notre héritage ».

Qu’y a-t-il derrière la fusion

Il semblait en fait que tout allait bien, HBO a produit coup après coup, pensez à « La maison du dragon », « Le lotus blanc », « The Last of Us » et même « Succession ». Pourtant, le temps passé sur l’application aux États-Unis n’a pas atteint les résultats escomptés, en fait, il a été enregistré dans la fourchette moyenne-basse.

Warner Bros. a admis que les utilisateurs de cette « ère de confusion maximale » sont fatigués, car ils doivent choisir entre une multitude de services, d’abonnements et de plateformes. « Retirer HBO du nom, c’est réaffirmer que » nous ne sommes pas seulement une maison pour la programmation premium « », a déclaré Julia Alexander, directrice de la stratégie de la société de recherche Parrot Analytics, au New York Times. « Nous sommes la maison pour tout ce que vous voulez regarder », a-t-il ajouté. Des recommandations algorithmiques seront également disponibles sur la page d’accueil. Malgré le changement de nom de l’application, Warner Bros. a souligné que la marque HBO n’était pas en crise. Et en fait, un onglet spécifique pour le contenu HBO sera inclus dans Max.

