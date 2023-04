L’Arkansas vient d’adopter une loi sur les médias sociaux de vérification de l’âge avec quelques exemptions déroutantes

En bref : l’Arkansas est devenu le deuxième État à adopter une loi obligeant les moins de 18 ans à obtenir le consentement parental avant d’ouvrir un compte sur une plateforme de médias sociaux. La gouverneure républicaine Sarah Huckabee Sanders a promulgué la loi sur la sécurité des médias sociaux, qui entrera en vigueur le 1er septembre, mais il y a confusion quant aux entreprises qui seront touchées.

La loi oblige les entreprises de médias sociaux qui gagnent plus de 100 millions de dollars de revenus annuels à travailler avec des services tiers pour vérifier les informations personnelles des nouveaux titulaires de compte. Cela se fait en utilisant « toute méthode de vérification de l’âge commercialement raisonnable » ou des versions d’identité émises par le gouvernement telles que des versions d’identité avec photo ou des permis de conduire. Les titulaires de comptes courants ne seront pas concernés.

La loi stipule que les entreprises de médias sociaux sont définies comme tout forum en ligne qui permet aux utilisateurs de créer des profils publics et d’interagir les uns avec les autres via un contenu numérique.

Pendant des années, les entreprises de médias sociaux se sont enfuies en exploitant les enfants à des fins lucratives. Pas plus. J’ai signé aujourd’hui une nouvelle loi obligeant les sociétés de médias sociaux à vérifier l’âge de tous les nouveaux utilisateurs de l’Arkansas – et si un titulaire de compte a moins de 18 ans, il aura besoin d’une autorisation parentale. pic.twitter.com/k0WO8438wM – Sarah Huckabee Sanders (@SarahHuckabee) 13 avril 2023

CNN rapporte que dans les derniers jours des négociations sur le projet de loi, les législateurs de l’Arkansas ont approuvé un amendement qui semble exempter certaines des plus grandes sociétés de médias sociaux au monde. Compte tenu de toute l’inquiétude suscitée par l’influence de TikTok et ses liens avec la Chine, il est surprenant de voir que les plateformes de médias sociaux qui permettent aux utilisateurs de « générer de courts clips vidéo de danse, de voix off ou d’autres actes de divertissement dans lesquels le but principal n’est pas éducatif ou informatif » sont exemptés. Cela semblerait également couvrir Facebook, Instagram, Snapchat, ainsi que TikTok – mais apparemment pas.

Le sénateur Tyler Dees, l’un des principaux co-sponsors de la législation, a déclaré : « Le but de ce projet de loi était de responsabiliser les parents et de protéger les enfants des plateformes de médias sociaux, comme Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat ».

« Nous avons travaillé avec les parties prenantes pour nous assurer que les e-mails, les SMs, le streaming vidéo et les sites Web de réseautage ne sont pas couverts par le projet de loi », a ajouté Dees.

D’autres exemptions incluent les sociétés de médias sociaux qui proposent « exclusivement » du contenu par abonnement, et celles qui se concentrent sur le « réseautage professionnel » et le « développement de carrière » (par exemple, LinkedIn). Les entreprises qui « offrent exclusivement » des fonctionnalités de réseautage social axées sur les jeux vidéo ne sont pas non plus couvertes, ce qui pourrait inclure Twitch bien qu’il ne s’agisse pas vraiment d’une plate-forme de médias sociaux.

L’Arkansas suit l’Utah en signant une loi sur les médias sociaux, bien que cette dernière soit beaucoup plus extrême. Non seulement les moins de 18 ans ont besoin d’une autorisation parentale pour créer un compte, mais cela les empêche également d’utiliser les réseaux sociaux entre 22h30 et 6h30 par défaut (les parents peuvent changer cela). De plus, il est interdit aux entreprises « d’utiliser une conception ou une fonctionnalité qui rend un mineur dépendant de la plate-forme de médias sociaux de l’entreprise ». Le Texas, l’Ohio et la Louisiane envisagent des projets de loi similaires sur les réseaux sociaux.

Les lois arrivent à un moment où l’impact des médias sociaux sur la santé mentale des jeunes utilisateurs est bien documenté, et de nombreux pays envisagent d’interdire TikTok sur ses liens avec la Chine. Malgré cela, la Maison Blanche se prépare à donner aux influenceurs des médias sociaux leur propre salle de briefing alors que le président Biden tente de séduire les jeunes électeurs.



