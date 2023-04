WhatsApp fonctionne sur les messages vidéo : « Ils sont enregistrés sur place et seul le destinataire pourra les voir »

La possibilité d’envoyer des messages vidéo est en cours de développement et pourrait déjà être disponible dans une future mise à jour de l’application. L’application investit dans la confidentialité des utilisateurs.

Il a découvert, comme toujours WeBetaInfo. En étudiant le code source de WhatsApp, il a trouvé des indices d’une nouvelle fonctionnalité. « Et actuellement en développement, l’application travaille sur la messagerie vidéo », a déclaré le blog. « Lorsque cette fonctionnalité sera proposée à certains bêta-testeurs, ils pourront enregistrer de courtes vidéos de 60 secondes maximum pour leurs contacts. »

À mi-chemin entre les stories Instagram et les voix, les messages vidéo sont spécifiquement conçus pour encourager une communication plus directe et spontanée. Les clips peuvent durer jusqu’à une minute et doivent être enregistrés sur place. En soi, des vidéos pouvaient déjà être envoyées dans des conversations de chat, mais avec la création d’un bouton spécial et d’un mode en temps réel, WhatsApp veut créer une nouvelle façon de communiquer.

Comment fonctionnent les messages vidéo sur WhatsApp

En réalité, les messages vidéo étaient attendus, WebBetaInfo avait déjà trouvé des indices dans le code, mais il semble que maintenant l’application soit presque prête à être lancée. Le blog a également partagé une capture d’écran pour prévisualiser à quoi ressemblera la nouvelle fonctionnalité de l’application. L’icône « Message vidéo » sera placée dans votre liste de discussion. « La même fonctionnalité est également disponible pour les images, les vidéos, les GIF et les autocollants et a été rendue compatible avec les réactions l’année dernière. Maintenant que l’aperçu affiche correctement les messages vidéo dans la liste de chat, nous pouvons dire que c’est une autre étape vers le développement de la fonctionnalité », explique le blog. Ce type de message sera également crypté de bout en bout, il ne sera donc visible que pour les destinataires

La principale différence entre une vidéo normale et un message vidéo, comme nous l’avons mentionné précédemment, est la nécessité d’enregistrer le clip en temps réel. De plus, les messages vidéo ne peuvent pas être enregistrés ou transférés, contrairement aux vidéos ordinaires. Cependant, il ne semble pas que la fonctionnalité Afficher une fois soit disponible, du moins pas immédiatement, ce qui vous permet de visualiser une photo ou un texte écrit une seule fois avant que le contenu ne s’autodétruise, une fonctionnalité introduite par l’application pour améliorer la confidentialité des utilisateurs. Ainsi, même si vous ne pouvez pas les transférer, un utilisateur peut enregistrer les messages vidéo sur son appareil en enregistrant son écran. La possibilité d’envoyer des messages vidéo est en cours de développement et pourrait déjà être disponible dans une future mise à jour de l’application.

Des discussions secrètes arrivent également

« Nous avons découvert que WhatsApp travaillait sur une nouvelle fonctionnalité : la possibilité de bloquer les chats », écrivait WebBetaInfo, il y a quelques jours sur son blog. En fait, il a trouvé les indices de la nouvelle option à l’intérieur du code de prévisualisation de l’application. l’application de messagerie investit dans la confidentialité, pour permettre aux utilisateurs de protéger leurs conversations, et les chats secrets ne sont que la dernière étape pour assurer plus de confidentialité. Ils n’apparaîtront même pas dans la liste lors de l’ouverture de l’application, et le contenu multimédia envoyé ne sera pas automatiquement enregistré dans la galerie de votre smartphone. « À notre avis, c’est la meilleure nouvelle de la semaine », écrit WebBetaInfo.

L’option s’appellera verrouillage du chat et est toujours en cours de développement, grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront bloquer certains chats et les garder cachés. « Pour protéger votre vie privée, un chat verrouillé ne peut pas être ouvert sans empreinte digitale ou mot de passe. De plus, si quelqu’un essaie d’accéder à votre téléphone et ne fournit pas l’authentification nécessaire, il sera invité à effacer le chat pour l’ouvrir », expliquent-ils sur le site.

