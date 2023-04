Google automatise la fonctionnalité d’archivage des applications Android pour libérer de l’espace de stockage

Pourquoi c’est important : les utilisateurs d’Android ont la possibilité d’archiver les applications inutilisées depuis l’année dernière pour économiser de l’espace de stockage sans supprimer leurs documents et données. Désormais, ils peuvent activer une fonctionnalité qui automatise le processus. La fonctionnalité est similaire à la fonction de déchargement d’iOS.

Google a introduit une nouvelle fonctionnalité qui nettoie automatiquement les applications moins fréquemment utilisées lorsque l’espace de stockage est faible sur les appareils Android. La société affirme que la raison la plus courante pour laquelle les utilisateurs désinstallent des applications est de faire de la place pour de nouvelles, et la nouvelle fonctionnalité leur permet de le faire sans perdre les données enregistrées que vous souhaiterez peut-être conserver pour plus tard.

Lorsque les utilisateurs installent une nouvelle application sur un appareil à faible capacité de stockage, ils ont la possibilité de libérer de l’espace en désinstallant partiellement les applications rarement utilisées. La fonctionnalité ne s’activera pas tant que les utilisateurs n’auront pas accepté, ils ne devraient donc pas s’inquiéter de perdre accidentellement des applications.

L’archivage d’une application désinstalle le logiciel tout en conservant des informations telles que la progression du jeu, les documents et les comptes d’utilisateurs. La réinstallation d’une application archivée est plus rapide que la récupération d’une application entièrement désinstallée. Bien que l’archivage ne libère pas autant d’espace que l’effacement total des applications, il peut tout de même réduire de plus de moitié l’espace de stockage occupé.

Cependant, l’utilité de l’archivage dépendra de la rapidité avec laquelle les développeurs l’adopteront. La fonctionnalité n’est disponible que lorsque les développeurs publient des applications à l’aide de l’App Bundle de Google, que la société a lancé l’année dernière. La fonctionnalité implique un nouveau type de fichier APK – les APK archivés.

Les utilisateurs ont reçu la possibilité d’archiver les applications manuellement à la fin de l’année dernière, mais la dernière mise à jour de Google simplifie le processus et en fait probablement prendre conscience à davantage d’utilisateurs. Apple a introduit une fonctionnalité similaire appelée « déchargement d’applications » en 2017 avec iOS 11.

L’archivage des applications Android est une autre étape pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur la quantité de données qu’ils souhaitent conserver ou effacer. Plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé que les applications permettant la création de compte dans l’application doivent proposer la suppression de compte dans l’application à partir de l’année prochaine.

Les développeurs doivent également fournir des détails explicites sur les données qu’ils conservent et sur celles que les utilisateurs peuvent supprimer. Le changement de politique indique que moins d’informations sur les utilisateurs sont vulnérables aux violations de données. Apple a fait une démarche similaire l’année dernière, de sorte que les utilisateurs des deux plates-formes mobiles disposent désormais d’options de contrôle des données plus robustes.

