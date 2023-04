Liste des personnages de Tekken 8 [Confirmed Roster] (Mis à jour)

Tekken 8 est un prochain jeu de combat 3D de la franchise Tekken. Tekken est un nom de marque connu des fans du monde entier, en particulier de ceux qui ont joué aux anciens jeux Tekken sur les anciennes consoles PlayStation ainsi que sur la PlayStation Portable.

Alors que le jeu vous permet d’utiliser des mouvements intéressants ainsi que des finisseurs, le jeu est connu pour un aspect majeur qui est sa longue liste de personnages. Vous voyez, chaque personnage est unique et a ses propres mouvements et finisseurs. Beaucoup de gens ont aussi des personnages préférés de niveau.

Maintenant, avec Tekken 8, vous avez toujours vos personnages préférés d’autres jeux ainsi que le retour d’un personnage très populaire qui n’était pas présent dans l’ancien jeu Tekken 7. Cela étant dit, voici la liste des personnages du jeu Tekken 8.

Liste des personnages confirmés de Tekken 8

Voici les personnages qui ont été confirmés pour Tekken 8 qui devrait sortir en 2024. Le jeu aura également plus de personnages ajoutés au jeu à une date ultérieure.

Le nom du personnage Pays Style de combat Asuka Kazama Japon Arts martiaux traditionnels de style Kazama Jack-8 Inconnu La seule force Jin Kazama Japon Karaté Jun Kazama Baguazhang , arts martiaux chinois basés sur Piguazhang Arts martiaux traditionnels de style Kazama Kazuya Mishima Inconnu Karaté de combat de style Mishima Roi Mexique Lutte professionnelle Lars Alexanderson Suède Arts martiaux Tekken Force Leroy-Smith les états-unis d’Amérique Wing Chun Ling Xiao Yu Chine Baguazhang, arts martiaux chinois basés sur Piguazhang Loi maréchal les états-unis d’Amérique Arts martiaux Nina Williams Irlande Arts de l’assassinat Paul Phoenix les états-unis d’Amérique Arts martiaux intégrés basés sur le judo

Il y aura plus de personnages rejoignant le jeu. Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que le développeur du jeu annoncera le retour des personnages dans Tekken 8. Nous mettrons à jour cette liste de personnages avec de nouveaux au fur et à mesure que ces informations seront officiellement disponibles. Pour en savoir plus sur la date de sortie, la bande-annonce et d’autres informations sur Tekken 8, vous pouvez tout lire ici.

