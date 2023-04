Les utilisateurs gratuits manquent d’espace pour envoyer ou recevoir des e-mails avec des pièces jointes

Microsoft a intégré un changement dans sa politique de stockage en nuage qui a semé la confusion et l’agacement chez certains utilisateurs. À partir de maintenant, les pièces jointes Outlook seront comptées comme faisant partie de l’espace OneDrive, ce qui indique que les utilisateurs qui dépassent leur quota de stockage pourraient avoir des difficultés à envoyer ou à recevoir des e-mails.

Un changement qui affecte les pièces jointes Outlook.com

Selon la documentation de Microsoft, tous les utilisateurs d’Outlook.com ont jusqu’à 15 Go de stockage en nuage et 5 Go de stockage OneDrive, ce qui est conforme aux normes de l’industrie. Cependant, Microsoft a modifié cette politique de stockage. À compter du 1er février 2023, les pièces jointes seront prises en compte dans votre quota OneDrive.

Cela indique que les utilisateurs gratuits de Microsoft 365 n’auront que 5 Go de stockage dans le cloud pour leurs pièces jointes au lieu de 15 Go. Bien que le quota de 15 Go ne disparaisse pas. Le texte continuera d’être inclus, les pièces jointes Outlook.com feront partie des 5 Go de OneDrive. Si votre OneDrive manque de 5 Go, vous ne pourrez ni envoyer ni recevoir d’e-mails avec des pièces jointes.

« À partir du 1er février 2023, le stockage en nuage utilisé dans les applications et services Microsoft 365 inclura les données de pièce jointe Outlook.com et les données OneDrive », explique la société dans un document de support. Les utilisateurs gratuits de Microsoft 365 ont deux options : acheter plus de stockage ou un abonnement, ou supprimer les messages avec des pièces jointes volumineuses pour libérer de l’espace.

Les utilisateurs protestent et critiquent la politique de stockage déroutante de Microsoft

Ce changement a semé la confusion et la frustration chez certains utilisateurs, qui ont remarqué les conséquences du changement sur leur stockage. Un utilisateur a déclaré qu’il disposait de 15 Go de stockage gratuit dans Outlook et de 5 Go de stockage gratuit dans OneDrive et qu’il ne comprenait pas pourquoi ses pièces jointes devaient être stockées deux fois.

Un autre utilisateur a déclaré ne plus faire confiance à Microsoft et passer à d’autres fournisseurs de messagerie. D’autres utilisateurs sont confus au sujet des politiques et des exigences de stockage. Alors que certains utilisateurs pensaient que leur capacité de stockage totale incluait les pièces jointes Outlook. D’autres ne savaient pas si la capacité ne comprenait que les messages.

