Le musée du jeu vidéo Strong construit la plus grande borne d’arcade Donkey Kong jouable au monde

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le Strong National Museum of Play a annoncé son intention de construire la plus grande borne d’arcade Donkey Dong au monde. Le jeu entièrement jouable mesurera près de 20 pieds de haut et résidera dans la nouvelle extension de 90 000 pieds carrés du musée qui ouvrira ses portes le 30 juin à Rochester, New York.

The Strong a déclaré que Nintendo of America fournirait des informations sur le cabinet, mais n’a pas précisé exactement comment ils aidaient. L’armoire sera environ 370 % plus grande qu’une machine d’origine et sera construite à l’aide d’un cadre en aluminium et de dalle de fibres MDF. Les joueurs utiliseront un panneau de contrôle de taille standard qui se trouve sur un piédestal devant l’armoire pour contrôler l’action, et le jeu fonctionnera sur une carte mère à partir d’une armoire d’origine pour plus d’authenticité.

Donkey Kong a été le premier succès international de Nintendo et a aidé à sauver la nouvelle Nintendo of America du bord du désastre financier. C’était le premier jeu de Shigeru Miyamoto et un avec un passé intéressant.

Miyamoto a initialement conçu le scénario comme un triangle amoureux entre Bluto, Popeye et Olive Oyl de la franchise Popeye. Cependant, la société de jeux japonaise n’a pas été en mesure d’obtenir les droits de licence, alors Bluto est devenu Donkey Kong, Popeye est devenu Jumpman (Mario) et Olive Oyl s’est transformée en Pauline.

Le Strong National Museum of Play abrite le World Video Game Hall of Fame, qui a ouvert ses portes en 2015 pour honorer les meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Les finalistes de cette année incluent Age of Empires, Angry Birds, Barbie Fashion Designer, Call of Duty 4: Modern Warfare, Computer Space, FIFA International Soccer, Goldeneye 007, The Last of Us, NBA 2K, Quake, Wii Sports et Wizardry.

The Strong sélectionne généralement quatre titres pour l’intronisation au Temple de la renommée. Si je votais, Goldeneye 007, The Last of Us et Quake seraient un verrou, et la quatrième place pourrait aller à Angry Birds, Wii Sports ou CoD.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :