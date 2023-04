Vivo X Fold2, X Flip et Pad2 seront lancés en avril 20

En avril de l’année dernière, Vivo a dévoilé son premier smartphone pliable au monde. L’appareil se présentait sous la forme de Vivo X Fold, l’un des premiers pliables à être considéré comme un véritable produit phare « 2022 ». Quelques mois plus tard, la société a présenté le Vivo X Fold S, une mise à niveau incrémentielle avec Snapdragon 8+ Gen 1 et un appareil photo amélioré. Un an plus tard, il est logique que l’entreprise lance la suite de ce produit phare. Selon de nombreux rapports, le Vivo X Fold2 arrivera exactement un an après son prédécesseur. Il viendra ce mois-ci aux côtés du Vivo X Flip et du Vivo Pad 2. Un nouveau rapport semble confirmer la date de lancement exacte du nouveau matériel de Vivo.

Selon un pronostiqueur fiable, le Vivo X Fold2 sera lancé le 20 avril. L’appareil viendra avec le Vivo X Flip. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit du premier pliable de Vivo à arborer un design à clapet. Le X Fold2, quant à lui, suivra le design (form factor) de son prédécesseur. Mais encore, nous nous attendons à quelques améliorations dans la conception et la charnière. Quant au Vivo Pad 2, il fait également suite à la toute première tablette de la société. Tout comme Oppo, Vivo prépare maintenant une nouvelle tablette avec des spécifications convaincantes.

Vivo X Fold2, Vivo X Flip et Pad2 ont divulgué des détails

Outre la date de lancement, nous avons également obtenu plus de détails sur les trois appareils. Le Vivo X Fold2 conservera l’un des plus grands écrans parmi les pliables. Son écran interne est un panneau AMOLED de 8,03 pouces avec une résolution de 2 160 x 1 916 pixels. Sous le capot, nous avons le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 50. À noter qu’il s’agira du premier smartphone pliable avec un chipset phare de 2023.

Contrairement au Vivo X Fold2, le Vivo X Flip conservera le Snapdragon 8+ Gen 1. Le téléphone à clapet apportera également une batterie de 4 400 mAh avec une charge de 44 W. De plus, il y a un Sony IMX866 de 50 MP en tête du spectacle dans le département des caméras.

Enfin, le Vivo Pad2 apportera le SoC Dimensity 9000+, un écran LCD 144Hz avec une résolution de 2 880 x 1 800 pixels et un rapport d’aspect de 7:5. L’appareil arborera également un design unibody en métal. La date de lancement présumée approchant, nous nous attendons à ce que Vivo lance très prochainement une campagne de teasers.

