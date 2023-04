Les influenceurs des médias sociaux pourraient avoir leur propre salle de briefing à la Maison Blanche alors que Biden se tourne vers les jeunes électeurs

WTF ? ! Quelle est l’influence réelle des influenceurs ? L’administration Biden ne sous-estime certainement pas l’emprise que ces stars des médias sociaux ont sur les jeunes. Selon un nouveau rapport, ils pourraient disposer de leur propre salle de briefing à la Maison Blanche dans le cadre d’une stratégie visant à atteindre les jeunes avant les élections de l’année prochaine.

Le plan de l’administration Biden d’utiliser des influenceurs pourrait l’aider à atteindre les jeunes qui ne suivent pas les actualités grand public ou la Maison Blanche / Parti démocrate sur les réseaux sociaux, rapporte Axios. Cela pourrait également être un moyen pour Biden, qui n’a pas encore annoncé sa candidature à la réélection, de rivaliser avec la présence massive de Donald Trump sur les réseaux sociaux si l’ancien président devenait le candidat du GOP l’année prochaine.

Près de 40 % de la génération Z préfèrent TikTok et Instagram à la recherche Google, selon les données internes de Google.

« Nous essayons d’atteindre les jeunes, mais aussi les mamans qui utilisent différentes plateformes pour obtenir des informations et les militants du climat et les personnes dont le principal moyen d’obtenir des informations est le numérique », a déclaré à Axios Jen O’Malley Dillon, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche. .

Quatre des employés numériques de Biden contacteront des influenceurs, des stars des médias sociaux et d’autres créateurs de contenu indépendants. Les membres du personnel travaillent officiellement à la Maison Blanche et ne font pas partie de la campagne de réélection du président. Rob Flaherty, actuellement assistant du président et directeur de la stratégie numérique, dirigerait la poussée.

@harryjsisson C’est fou !!! #greenscreen #greenscreenvideo #fyp ⬠son original – Harry

La Maison Blanche de Biden s’associe déjà à des créateurs de contenu, qui ne sont pas rémunérés pour leur travail. Harry Sisson, vingt ans (ci-dessus), regarde les nouvelles du jour sur TikTok. Il y a aussi Heather Cox Richardson, professeur au Boston College, et Vivian Tu, ancienne commerçante. Sisson s’était déjà renseigné sur la réception des laissez-passer pour la conférence de presse de la Maison Blanche. « Ils ont en fait été très réactifs [the request] », a-t-il déclaré. Les influenceurs ont également eu accès à Biden pendant qu’il était sur la route.

Donner aux influenceurs avec des suivis massifs de TikTok leur propre salle de briefing à la Maison Blanche semble en contradiction avec la critique bipartite de l’application appartenant à des Chinois; ce n’est que le mois dernier que l’administration Biden a donné un ultimatum à TikTok : vendre ou être banni. Le président, quant à lui, a parlé à plusieurs reprises de l’impact négatif que les médias sociaux peuvent avoir sur la santé mentale des jeunes.

