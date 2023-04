Nintendo répertorie 13 des causes les plus courantes de dommages à la Switch

Nintendo a exhorté les utilisateurs à faire attention à la protection de leurs appareils Switch. La société aide également les utilisateurs en publiant les 13 principales causes de dommages de Switch. Certaines de ces causes, telles que les routines quotidiennes ou les mains lisses, sont provoquées par des accidents ou des événements inévitables. Selon Nintendo, le Switch peut subir des dommages s’il tombe au sol ou au sol, est placé sur un canapé ou une chaise, ou est poussé dans un sac à dos serré. La capacité du Switch à fonctionner normalement sera également entravée par l’utilisation d’un câble incorrect, le branchement et la déconnexion du Joy-Con avec force et l’absence de charge pendant une longue période.

Cependant, Nintendo a spécifiquement mis en garde contre l’utilisation de cotons-tiges pour nettoyer la fente pour carte de jeu du Switch, car cela pourrait entraîner un problème. De même, le positionnement du Switch à proximité d’un humidificateur peut entraîner un dysfonctionnement dû à l’augmentation de l’humidité. De plus, éloignez les chiens du Switch car leur salive et leur urine pourraient entraîner un dysfonctionnement de l’appareil. Nintendo conseille aux utilisateurs d’être prudents et de pratiquer une bonne hygiène lors de l’utilisation du Switch pour éviter une usure inutile de l’appareil. Vous pouvez demander de l’aide au service client de Nintendo si vous remarquez que l’appareil agit de manière anormale.

Voici les détails des 13 causes les plus courantes de dommages à la Nintendo Switch.

1. Tomber sur le sol ou le sol

Faire tomber la Nintendo Switch sur le sol ou le sol peut causer des dommages physiques à l’appareil, y compris des fissures dans l’écran ou le boîtier. Les composants internes de l’appareil, tels que la batterie ou la carte mère, peuvent également être endommagés en raison de l’impact. Des chutes répétées peuvent causer des dommages cumulatifs à l’appareil et éventuellement entraîner des dommages permanents. De plus, laisser tomber la Nintendo Switch alors qu’elle est allumée peut entraîner le déplacement ou le délogement des composants internes, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement ou une panne complète de l’appareil.

2. Placer sur un canapé ou une chaise

Si la Nintendo Switch est placée sur une surface avec un rembourrage doux comme un canapé, l’appareil peut surchauffer en raison de la circulation d’air réduite, ce qui peut endommager la batterie ou d’autres composants internes. De plus, si la Nintendo Switch est placée sur une surface avec des bords irréguliers ou inclinés, cela peut entraîner une pression appliquée sur l’appareil, ce qui peut endommager l’écran ou le boîtier. De plus, si la chaise ou le canapé est instable, la Nintendo Switch peut facilement tomber et toucher le sol, causant des dommages physiques, comme indiqué précédemment.

3. Serré dans un sac à dos serré

Presser la Nintendo Switch dans un sac à dos serré peut endommager l’appareil de plusieurs manières. Premièrement, si le sac à dos est trop serré, il peut exercer une pression sur la Nintendo Switch et endommager l’écran ou le boîtier. La pression peut également entraîner le détachement de composants internes, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement ou une panne complète de l’appareil. Deuxièmement, si le sac à dos n’est pas suffisamment rembourré, il peut exposer la Nintendo Switch aux impacts d’autres objets ou à des chutes accidentelles, ce qui peut endommager physiquement l’appareil. Enfin, si la Nintendo Switch n’est pas correctement fixée à l’intérieur du sac à dos, elle peut se déplacer pendant le transport, provoquant des rayures ou d’autres formes de dommages physiques à l’appareil.

4. Utiliser le mauvais fil

L’utilisation d’un câble inapproprié peut endommager la batterie ou les composants internes de la Nintendo Switch. La Nintendo Switch nécessite un type spécifique de câble USB-C pour le chargement et le transfert de données, et l’utilisation d’un câble qui n’est pas compatible avec l’appareil peut entraîner une surchauffe ou endommager la batterie. De plus, l’utilisation d’un câble de mauvaise qualité ou endommagé peut provoquer des surtensions ou des fluctuations électriques susceptibles d’endommager les composants internes de la Nintendo Switch, tels que la carte mère ou le port de charge.

5. Brancher et débrancher de force le Joy-Con au mauvais angle

Brancher et débrancher de force le Joy-Con au mauvais angle peut endommager le Joy-Con. Cela peut également endommager le système de rails de la Nintendo Switch. Le Joy-Con est conçu pour être attaché et détaché du système de rails de la Nintendo Switch d’une manière spécifique. Ainsi, le forcer à l’intérieur ou à l’extérieur au mauvais angle peut entraîner un désalignement ou un endommagement du rail. Forcer à plusieurs reprises le Joy-Con dans et hors du mauvais angle peut causer des dommages cumulatifs au système de rails. Cela entraînera des difficultés à attacher ou à détacher le Joy-Con ou même à rendre le système de rails inutilisable. Cela peut également endommager les pièces internes du Joy-Con, telles que les boutons ou le joystick, les rendant insensibles ou ne fonctionnant pas correctement.

6. Changement de température rapide

Espaces où la température change rapidement (une fois que les gouttelettes d’eau apparaissent, éteignez l’alimentation et placez-les dans une pièce chaude jusqu’à ce que les gouttelettes d’eau sèchent).

7. Ne charge pas pendant longtemps

Ne pas charger un Switch pendant une longue période peut entraîner une décharge complète de la batterie. Cela peut potentiellement conduire à la dégradation de la batterie et affecter ses performances globales. Les batteries lithium-ion, comme celle utilisée dans le N. Switch, ont une durée de vie limitée. Ils ne peuvent supporter qu’un certain nombre de cycles de charge avant que leur capacité ne commence à se dégrader. Laisser le N. Switch inutilisé pendant une longue période sans charge peut entraîner la décharge de la batterie en dessous d’un niveau de sécurité. Cela peut endommager totalement le contenu chimique de la batterie. Cela peut entraîner une faible autonomie de la batterie et un temps de charge plus long. En fait, cela peut même entraîner l’arrêt de la batterie. Il doit être chargé au moins une fois tous les 6 mois

Les autres causes notables des dommages de Switch sont

8. Placer le Switch près d’un humidificateur augmentera l’humidité du Switch et causera des dommages.

9. Toucher l’interrupteur avec une main mouillée

10. Touchez le terminal de la fente pour carte de jeu Switch avec vos mains.

11. La salive et l’urine de l’animal peuvent causer de graves dommages

12. Touchez ou utilisez un coton-tige pour nettoyer la fente de lecture de la cassette Switch.

13. Retirer le Joy-Con pendant que le jeu est en cours

